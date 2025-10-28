$!Atiende Bomberos de Mazatlán cerca de 2 mil emergencias en lo que va del 2025

MAZATLÁN._ Con una amplia variedad de servicios que van desde la atención a incendios y fugas de gas hasta rescates vehiculares y de animales, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Mazatlán reportó un incremento sostenido en el número de emergencias atendidas durante lo que va del 2025. Reafirmando su papel como una de las corporaciones de primera respuesta más activa, el departamento de bomberos del puerto informó que, hasta el mes de septiembre, se han contabilizado un total de mil 967 atenciones en distintos puntos de la ciudad. Así lo dio a conocer el comandante, Saúl Robles Chávez, quien señaló que esta cifra viene a reflejar el alto nivel de demanda y la diversidad de incidentes que día con día debe enfrentar esta institución.







“Para una ciudad como Mazatlán, este número de emergencias nos da un promedio bastante algo y si es algo de qué preocuparse. Ojalá podamos bajar el índice de atenciones a emergencias”, comentó. Robles Chávez destacó que, dentro del balance anual, los servicios más recurrentes de atención siguen siendo los incendios en lotes baldíos, así como los servicios de prevención y atención a fugas de gas doméstico. Los incendios en lotes baldíos representan un 34 por ciento de las atenciones con un total de 670, los cuales aumentaron durante los meses de calor, mientras que las fugas de gas representan al 12 por ciento con 232 atenciones. Otras de las atenciones que han requerido atención por parte del departamento son los incendios a casa habitación, registrando un total de 198, incendios a vehículos con 95, incendios en casas abandonadas con 64 y 78 emergencias que han sido canceladas.



