$!Atiende Bomberos de Mazatlán cinco incendios en casa habitación, la mayoría por pirotecnia

”Sí hubo mucha gente que no atendió (el llamado a no usar pirotecnia) y esto provocó que movilización de las estaciones, aunado a esto los incendios de baldíos que no pueden faltar durante el día, desde las 00:00 horas del día 24 hasta cerrar las 5:00 de la mañana del día 25 fueron 17 atenciones”.

Precisó que por fortuna dicho cuerpo de rescate no atendió ningún accidente vial donde se requiera su presencia porque no se presentaron este tipo de percances en donde resultaran personas con lesiones de gravedad o atrapados dentro de los vehículos, solamente atendió lo cotidiano que son las fugas de gas, incendios en casa habitación, incendios de lotes baldíos y hubo un reporte de un incendio en un vehículo, pero no se encontró dicha unidad, fue como una falsa alarma.

”Seguimos haciendo en llamado a festejar seguro, el Festeja Seguro sin Pirotecnia y pues seguimos también exhortando a que cuando salgan de sus casas apaguen las luces navideñas, cierren las válvulas de gas y si van a cocinas con fogones que utilicen mangueras de seguridad”, continuó el comandante del Cuerpo de Bomberos de Mazatlán.

También llamó a las personas que no realicen disparos de armas de fuego al aire para celebrar el Fin de Año y la llegada del Año Nuevo la noche del 31 de diciembre y el 1 de enero porque eso puede poner el riesgo a las personas que se encuentran en esa área, la noche del 24 a 25 no se registró ningún reporte de ese tipo en Mazatlán.