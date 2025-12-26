$!Atiende Bomberos de Mazatlán incendios en casa habitación y baldíos durante Navidad

El cuerpo de Bomberos Voluntarios de Mazatlán informó que este 25 de diciembre se atendieron hasta tres incendios de casa habitación y seis más en terrenos baldíos, dejando una Navidad movida para los trabajos de emergencia. Saúl Robles, comandante de Bomberos, dio a conocer el dato sobre lo realizado por la agrupación durante la jornada, en donde lo más habitual fue las atenciones en los tres domicilios, así como los siniestros de baldíos que han sido una constante este año.

Además, durante Navidad también se tuvo que atender un caso por derrame de combustible, un incendio causado por cables de teléfono y un pequeño incendio en un comercio de la ciudad, los cuales obligaron la movilización del equipo en distintas horas del día. También hubo una movilización por el reporte de una mascota atrapada en un cancel de una vivienda, aparentemente asustada por la pirotecnia que se lanza en esta fechas.

Ante esto, el personal de la Estación 1 acudió para liberar al perro cautivo mediante maniobras seguras y sin complicaciones. “Recordamos a la ciudadanía que la pirotecnia no solo representa un riesgo para las personas, también afecta seriamente a las mascotas, provocándoles estrés, accidentes y lesiones. Cuidemos a nuestros animales y celebremos de manera responsable”, postearon en Facebook los Bomberos de Mazatlán.