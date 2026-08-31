Atiende CFE reportes de apagones en comunidades y colonias de Mazatlán: Alcaldesa

Personal de la Comisión Federal de Electricidad atendió diversos reportes de apagones o interrupción del servicio de energía eléctrica en El Castillo, El Recreo y varias colonias de Mazatlán, dijo la Alcaldesa provisional, Minerva Osuna Zavala.

Agregó que en el caso de El Castillo, donde los vecinos bloquearon la tarde del domingo la Carretera Internacional 15 México-Nogales por falta de energía eléctrica ya cuentan con dicho servicio y en su caso de comunica con dos superintendentes de la CFE para pasarle los reportes que a ella de llegan de apagones.

“Ya tiene, ya tiene, todas las solicitudes a mí me llegan por medio de los comisarios, ellos tienen mi teléfono todos y me mandan mensajes a la hora que sea y a la hora que sea los atendemos, yo tengo dos teléfonos de los superintendentes de la CFE y yo los estuve molestando toda la noche al ingeniero Marco Jusaino, que es uno de los superintendentes que siempre me atiende con el licenciado Husein”, expresó Osuna Zavala.

“Y sí atendieron El Castillo, El Recreo y aquí en las colonias tempranito fue en Playa Sur porque chocó un carro y tumbó un poste y turó varias líneas, también se arregló, como en la tarde quedó eso arreglado y en la Villa galaxia y en la Olímpica iba y venía la luz y también lo reportamos y ya todo bien”.

En el caso del bloqueo que también realizaron vecinos de calles como Virgilio Uribe en el Centro de la Ciudad la tarde noche del domingo en la Avenida Ignacio Zaragoza por falta de energía eléctrica, expresó que no tenía conocimiento de esos hechos porque algunos casos se los reportan directamente al Secretario del Ayuntamiento y él atiende.

“A lo mejor esa se la mandaron al Secretario, a veces los dos atendemos todo”, continuó.