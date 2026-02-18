$!Atiende Club Shriners a menores con quemaduras y padecimientos neuromusculares

El líder del Club en la zona sur de Sinaloa, que incluye Mazatlán, El Rosario, Escuinapa, Concordia, explicó que este organismo de filantropía se fundó en 1872 por dos americanos del que llama mucho la atención el gorro marrueco insignia que se llama Fez.

La Asociación Internacional Shriners es de origen filantrópica que ayuda a menores de 18 años, la más grande y antigua del mundo y atiende anualmente a más de mil pacientes, la gran mayoría por sufrir de padecimientos neuromusculares y en menor por ventaja los de emergencia por quemaduras, explicó Carlos Vladimir Pacheco Macías, presidente recientemente nombrado.

FEZ es la ciudad donde precisamente surgió la idea de fundar “Shriners” en Marruecos, descartando tenga que ver la religión, sino que fue creado para apoyar principalmente a los casos de niños con poliomielitis.

Después de 1872, fue creciendo la asociación exponencialmente en Estados Unidos y 30 años después se crearon hospitales propios que al erradicarse la polio por las vacunas, ya se contaba con gran cantidad de infraestructura y empezaron a hacer hospitales en especialidades, expuso.

Actualmente, abundó que en Estados Unidos operan 20 hospitales y dos fuera de Estados Unidos y diferentes clínicas en diferentes partes del mundo, donde se le da la atención a menores de edad sin cobro alguno, sin distinción de raza, de religión ni de estatus social.

Destacó que el apoyo lo concentran en atender a menores de 18 años a quienes se les da la atención sin cobro alguno.

Sobre el mecanismo de cómo se puede solicitar la ayuda, comentó que muchas veces se enteran de cada caso porque lo ven publicado o bien que alguien de algún hospital o clínica se lo solicita por la excelente coordinación que existe con la asociación.

Pero lamentó que solo les ubiquen por la atención que brindan a los menores que hayan sido afectados por quemaduras, así que decidió difundir que están disponibles, también para apoyar a menores con problemas neuromusculares.

“Ahora, lo principal es que nos llaman para las quemaduras, para personas que son de emergencias. O nos ubican más por ese tipo de casos que son más mediáticos. Y el punto ahorita también, aprovechando esta entrevista, es para decir que no solamente somos de quemaduras. También hacemos ortopedia, problemas de relacionados con padecimientos neuromusculares”, dijo en entrevista para Noroeste.

Reiteró que revisan los casos con problemas neuronales, problemas secundarios como el afectamiento en los músculos, los tendones, la cuestión ósea, donde hay problemas de huesos fracturados, pie zambo, crecimiento, columnas desviadas, escoliosis, paladar hendido, labio leporino, y muchos casos de ese tipo, que no son emergencias, pero si representan una fuerte carga para la economía familiar y la asociación les proporciona la atención clínica totalmente gratuita, siempre y cuando sean niños los que necesiten el apoyo.

Citó que en Mazatlán, están atendiendo los días miércoles de 10 a 12:00 horas en las instalaciones del CRIT, dónde tienen un cubículo para atenderles.

Tras asumir la presidencia de la Asociación en enero de 2026, dijo que está buscando promover la misión que prestan y la ayuda en esta parte del estado de que no solo apoyan por casos de quemaduras, sino por otro tipo de padecimientos que quiere difundirlos para poder llegar a más familias de los municipios del sur del estado.

“De repente hay muchos casos por el que la gente se puede quedar literalmente en la miseria o dejar todo su patrimonio por la salud de un hijo, y nosotros les podemos a veces ayudar. Digo, mientras entre dentro de nuestros casos de atención sin cobro alguno”, expuso.

Así que destacó que buscan acercarse a más familias que tengan algún menor de 18 años con algún padecimiento y apoyarlos, como el fin fundamental para lo que fue creada la asociación.

Pacheco Macías comentó de que actualmente apoyan al menor Adán Josué Esqueda López, uno de los dos jóvenes que sufrió quemaduras en más del 70 por ciento de su cuerpo en un incendio en Mazatlán, en su trasladado a un hospital de Estados Unidos, para recibir una atención médica más especializada debido a la gravedad de las lesiones.

A los interesados se puede hacer contacto en el Sitio web, www.clubshrinerdemazatlan.org o por Facebook que aparece como Club Shriners de Mazatlán AC.

O bien a los teléfonos donde pueden obtener información o hacer algún contacto con el Club Shriner directamente a los números 669 116 9893 y 669 110 4470.

Pero también habló de que hay otros clubes en Culiacán, Guasave y Los Mochis.