Atiende CRIT Sinaloa a 200 pacientes con autismo; hay otros 200 en lista de espera

MAZATLÁN._ En el marco de la Caminata que conmemoró el Día Mundial del Autismo, la directora de CRIT Sinaloa señaló que actualmente el centro de rehabilitación atiende alrededor de 200 usuarios con esta condición, mientras que hay otros 200 en lista de espera que aguardan para ser ingresados a Teletón.

Mientras esperan por un lugar, María Gutiérrez Pérez mencionó que se canaliza a algunos pacientes con otras asociaciones dedicadas a trabajar con personas con este espectro, pues tienen el objetivo de ofrecer servicios de calidad que puedan transformar completamente la vida de los usuarios.

“Estamos ya casi sobre los 200 pacientes. La verdad es que doblamos lo que inicialmente pensábamos, que era tener 100 personas, pero la necesidad es muy grande aquí en Mazatlán y en general en todo Sinaloa; entonces, estamos llegando casi a los 200 usuarios con autismo y estamos en lista de espera también alrededor de 200 más”, dijo Gutiérrez Pérez.

“Justamente es esperar, conforme se van dando las altas de los servicios, nosotros vamos llamando a los nuevos usuarios o conforme logramos abrir nuevos lugares. Desde Teletón hemos estado haciendo muchísimos esfuerzos por abrir más lugares, pero queremos abrir lugares de calidad, lugares en donde realmente los niños tomen un gran número de servicios que les permitan trabajar los retos que tienen”.

Asimismo, la directora de Teletón Mazatlán reiteró el llamado a la sociedad para crear conciencia y entender cómo piensan los pacientes con autismo, pues el camino a su integración social va con la compresión de otras personas y el trato que reciben.

“Lo importante es justamente formarnos un poquito más como sociedad, entender cómo piensan, cómo viven las personas con autismo y con eso vamos a poder hacer pequeños cambios; que en el día a día todos los que tienen un negocio, un hotel o simplemente somos vecinos de una persona con autismo podemos dar un pasito más de inclusión”.

En tanto, Gutiérrez Pérez recordó a los padres de familia el siempre asesorarse con un profesional al detectar que un hijo o familiar tenga una condición del espectro autista, ya que esto puede esencial para su atención y como lleve un tratamiento satisfactorio en su desarrollo.

“A los papás decirles en particular que si hay una sospecha de que algo no está bien en el desarrollo, no esperen tiempo; no esperen a que el niño crezca, a que vaya a la escuela, busquen mejor a un profesional. Por fortuna en Mazatlán tenemos muchos profesionales y muy buenos, busquen a quien nos pueda dar el diagnóstico e iniciemos la intervención de forma inmediata; mientras más rápido iniciemos la intervención, más rápido vamos a ver cambios”.