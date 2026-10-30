Atiende Cruz Roja más de 600 emergencias en octubre

Con más de 600 emergencias atendidas durante octubre, Cruz Roja Mexicana, Delegación Mazatlán, mantiene una intensa actividad, principalmente por accidentes automovilísticos y pacientes que requieren atención por distintos padecimientos, informó Gabriel Moreno Ramírez, coordinador de Socorros de la institución.

El responsable del área señaló que a unos días de concluir el mes, los servicios de emergencia se han mantenido constantes desde principios de año, con una mayor incidencia de percances viales, entre ellos choques y volcaduras.

Indicó que en promedio, los socorristas atienden entre 60 y 70 accidentes automovilísticos al mes, mientras que en los servicios relacionados con problemas de salud destacan las personas con presión arterial alta, diabetes y dificultades respiratorias.

Ante la proximidad de las celebraciones de noviembre y diciembre, Moreno Ramírez expresó que esperan una disminución en los accidentes, sin embargo, reconoció que las estadísticas suelen mostrar un incremento durante el cierre del año.

Por ello, hizo un llamado a los automovilistas a extremar precauciones al conducir, con el propósito de reducir los percances y evitar que las personas involucradas resulten con lesiones de gravedad.

Respecto a los vehículos involucrados en los accidentes, mencionó que actualmente los automóviles encabezan los reportes de atención, aunque también se registran servicios relacionados con motociclistas.

En cuanto a la capacidad de respuesta, informó que la delegación cuenta actualmente con nueve ambulancias en Mazatlán y cuatro bases de operación, distribuidas estratégicamente para cubrir distintos sectores de la ciudad.

Explicó que recientemente se incorporó una nueva unidad al parque vehicular, mientras que la coordinación con el Cuerpo de Bomberos en la base ubicada en Villa Florida ha permitido mejorar la cobertura y reducir los tiempos de respuesta ante las emergencias.

Sobre la atención de incidentes relacionados con hechos violentos, el coordinador de Socorros reconoció que existe temor e incertidumbre entre los paramédicos al acudir a determinadas situaciones, no obstante, aseguró que el personal se apega a los protocolos de seguridad establecidos.

Detalló que las ambulancias ingresan a una escena únicamente cuando las autoridades correspondientes confirman que existen condiciones de seguridad para intervenir.

Entre las corporaciones con las que mantienen coordinación se encuentran la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina.

Añadió que cuando se requiere, las autoridades brindan acompañamiento a las unidades durante la atención de pacientes o su traslado a los hospitales.

Moreno Ramírez destacó que hasta el momento, el personal de Cruz Roja no ha registrado percances durante este tipo de servicios, por lo que esperan mantener estas condiciones para proteger tanto a los socorristas como a los pacientes.

Informó que la institución cuenta con los insumos básicos y el equipamiento requerido para la atención prehospitalaria, gracias a las gestiones de la administración y del consejo directivo, aunque recordó que la operación de las ambulancias representa un gasto constante para la delegación.