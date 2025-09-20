Atiende Cruz Roja Mazatlán 680 emergencias durante el mes de agosto

Con un registro de 680 emergencias atendidas cerraron los elementos de la Cruz Roja Delegación Mazatlán el mes de agosto pasado, entre los que destacan los accidentes en motocicletas y caídas fuertes; así lo confirmó el Coordinador de Sacorros de la institución, Abimelec Gómez.

Mencionó que agosto fue el mes con mayor número de atenciones en lo que va del año, por lo que los rescatistas tuvieron un periodo vacacional muy movido ante las situaciones que se presentaron en el puerto, tanto con turistas como locales que salieron a pasear.

“Dentro de lo que cabe, el mes de agosto lo cerramos con 680 emergencias, siendo el mes con más atenciones que hemos tenido en lo que va del año; principalmente accidentes en motocicleta y personas por caída, lo cual varía entre su propia altura y alturas considerables para el impacto”, explicó Gómez Sánchez.

Informó además que fueron dos personas las que perdieron la vida por accidentes fatales en motociclistas, una situación que preocupa a los trabajadores de Cruz Roja por la poca educación vial que tiene mucha gente. Es por eso que hace el llamado a los ciudadanos, para no violar los límites de velocidad ni rebasar a los vehículos en marcha.

“Lamentablemente tuvimos fallecidos a dos personas en accidentes de motocicleta; entonces esto nos preocupa, pero también nos ocupa en la prevención del uso moderado de la velocidad, así como el uso del equipo de protección personal de los motociclistas”.

“Entonces, pues voy a pedir muchísimo el apoyo de todos ustedes para que nos ayuden a difundir que el uso de protección personal en los motociclista es fundamental, ya que puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte de las personas, tanto conductores como peatones”.

SON MENOS DE 10 ATENCIONES POR ATAQUES DE ANIMALES EN LA PLAYA

En tanto, Abimelec Gómez declaró que en cuanto a ataques por picaduras o mordeduras a bañistas en las playas, solo se presentaron ocho casos que fueron atendidos de inmediato en coordinación con el Escuadrón Acuático. Ninguno de ellos pasó a mayores y se canalizaron con la atención necesaria.

“(Las atenciones) Fueron en menor medida; hemos tenido entre unas siete u ocho atenciones, sobre todo los fines de semana. En estos casos trabajamos en equipo con el Escuadrón Acuático, donde ellos hacen la primera intervención y ya si se necesita el apoyo de la ambulancia, pues nosotros acudimos a atender”.