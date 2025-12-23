Atiende Cruz Roja Mazatlán hasta 30 accidentes de motocicletas en lo que va de diciembre

Hasta 30 accidentes causados por motociclistas ha atendido la delegación mazatleca de Cruz Roja en lo que va del mes de diciembre, un número que sigue aumentando especialmente por la poca precaución de la gente, así lo indicó Gabriel Moreno, coordinador de Socorros del grupo.

Señaló que dichos accidentes son los que actualmente encabezan la lista de atenciones en los últimos meses, ya que también se presentan los casos de automóviles que dañan a las motocicletas, los cuales suelen venir desencadenados por personas bajo efectos del alcohol.

“Accidentes de motos atendemos entre 25-30 servicios en lo que va el mes de diciembre. Desde el 1 de diciembre hasta ahorita el 23 de diciembre hemos atendido 30 accidentes de moto e igual mismo número de accidentes automovilísticos”, dijo Moreno Ramírez.

“(Recomendamos) hacer conciencia más que nada en eso; si vas a conducir, pues que una persona que no haya consumido alcohol; no hay que manejar por nada el mundo bajo efectos de alcohol porque son los que están desencadenando los accidentes ahorita”.

Mencionó que justamente previo a la temporada de fiestas y posadas, están trabajando junto Protección Civil y Bomberos de Mazatlán en el operativo Guadalupe-Reyes, en el que participarán con tres ambulancias y 12 elementos socorristas para salvaguardar la integridad de la población.

“Empezamos desde el operativo Guadalupe-Reyes, el día 12 de diciembre; tenemos asignadas tres ambulancias en la ciudad, una en centro, otra en playas y otra en punto marina, cada una con su tripulación de dos paramédicos y dos auxiliares que también son paramédicos por turnos”.

“Adicional a eso contamos con todavía dos ambulancias más de reserva para en dado caso si se presenta una emergencia mayor, si se ocupa apoyo, pues tenemos todavía dos vehículos más para activarlas si se llega a necesitar”.

Explicó que en dichas reuniones se estipularon cuántas unidades se estarán activando para los días fuertes (24, 25 y 31 de diciembre), qué sectores va a cubrir cada fuerza rescatista, y qué tanta cobertura se dará la ciudad; pues se sabe que últimamente se han presentado algunos accidentes en la zona del malecón.

VAN POCAS ATENCIONES POR PIROTECNIA

Asimismo, relató que durante las guardias de diciembre suelen originarse accidentes con “cuetes” o pirotecnia de pólvora; sin embargo, este año parecer haber una buena señal, ya que no han tenido muchas atenciones por incidentes con ese tipo de artefactos.

“Afortunadamente se ha tenido un buen apoyo de Protección Civil, se ha manejado mucho lo que es la prevención y la verdad ahorita lo que son servicios atendidos por emergencias como pirotecnia, cohetes o cualquier otro daño, se puede decir que cuando mucho hemos atendido como 4 o 5 reportes en lo que va en noviembre y diciembre”.