$!Atiende el camión esterilizador hasta 60 mascotas a la semana

”Normalmente estamos una semana por colonia, y si hay mucha respuesta hemos durado hasta dos semanas; son 12 animales diarios, los requisitos son que sean hembras, que no estén lactando, que no estén en celo, perros brachicefalos como los Pug, Botzer, Pitbull no aceptamos aquí, perros menores de 3 kilos tampoco, ni mayores de 6 años”, señaló Reyes Zambrano.

Para esta ocasión, el camioncito llegó al Infonavit Alarcón desde la semana pasada, y estará disponible para atenciones hasta el jueves 19 de junio.

Solo se aceptan dos mascotas por persona, tanto perros como gatos, que reciben la atención desde que llegan al lugar.