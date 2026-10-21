Mazatlán

Atiende Gobierno de Mazatlán hundimiento en La Puntilla ocasionado por fuerte marejada

Personal de Obras Públicas acude al lugar afectado para realizar trabajos de contención y reposición del muro de mampostería y la banqueta que resultaron dañados por el alto oleaje
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
21/10/2026 14:47
21/10/2026 14:47

MAZATLÁN.- El hundimiento del muro y banqueta registrado en la zona de La Puntilla ocasionado por el fuerte oleaje y dado a conocer por Noroeste en días pasado, movilizó al Gobierno municipal este miércoles 21 de octubre.

A través de un comunicado, el Gobierno Municipal de Mazatlán informó que a través de la Dirección de Obras Públicas, atiende el hundimiento.

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Personal del área realiza trabajos de contención en el sitio, con labores enfocadas en la reposición del muro de mampostería y la banqueta que resultaron dañados por la fuerte marejada.

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Las acciones buscan atender las afectaciones y recuperar las condiciones de la infraestructura, luego del impacto del oleaje en esta zona costera de Mazatlán.

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El Gobierno Municipal mantiene la atención a los daños en la infraestructura urbana derivados de las condiciones del mar, mediante trabajos que permitan recuperar las áreas afectadas y reducir riesgos para quienes transitan por el lugar.

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