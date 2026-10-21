$!Atiende Gobierno de Mazatlán hundimiento en La Puntilla ocasionado por fuerte marejada

MAZATLÁN.- El hundimiento del muro y banqueta registrado en la zona de La Puntilla ocasionado por el fuerte oleaje y dado a conocer por Noroeste en días pasado, movilizó al Gobierno municipal este miércoles 21 de octubre.

A través de un comunicado, el Gobierno Municipal de Mazatlán informó que a través de la Dirección de Obras Públicas, atiende el hundimiento.