$!Atiende Gobierno de Mazatlán hundimiento en La Puntilla ocasionado por fuerte marejada

MAZATLÁN.- El hundimiento del muro y banqueta registrado en la zona de La Puntilla ocasionado por el fuerte oleaje y dado a conocer por Noroeste en días pasado, movilizó al Gobierno municipal este miércoles 21 de octubre.
A través de un comunicado, el Gobierno Municipal de Mazatlán informó que a través de la Dirección de Obras Públicas, atiende el hundimiento.
Personal del área realiza trabajos de contención en el sitio, con labores enfocadas en la reposición del muro de mampostería y la banqueta que resultaron dañados por la fuerte marejada.
Las acciones buscan atender las afectaciones y recuperar las condiciones de la infraestructura, luego del impacto del oleaje en esta zona costera de Mazatlán.
El Gobierno Municipal mantiene la atención a los daños en la infraestructura urbana derivados de las condiciones del mar, mediante trabajos que permitan recuperar las áreas afectadas y reducir riesgos para quienes transitan por el lugar.