$!Atiende Gobierno de Mazatlán reporte ciudadano sobre daños en calle junto a la Plazuela Machado

Este desperfecto vial fue atendido luego de que en esta semana miles de turistas navieros caminaron por la zona en su visita al puerto, tras arribar en tres cruceros turísticos.

MAZATLÁN._ Tras un reporte ciudadano, personal de Obras Públicas y de Jumapam acudió a arreglar algunos desperfectos registrados en la Calle Constitución, casi esquina con Heriberto Frías, en pleno Centro Histórico de Mazatlán.

A través de un comunicado, el Gobierno municipal informó que por instrucción de la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, a través de las direcciones de Obras Públicas y Jumapam, se atendió un reporte ciudadano relacionado con una afectación en la superficie de piedra pórfida de la Plazuela Machado, aunque no señaló el sitio exacto.

Personal de ambas dependencias acudió al lugar para efectuar las labores necesarias en el área señalada y recuperar las condiciones adecuadas de la superficie, en atención a la solicitud recibida.

La intervención se realizó en uno de los puntos más concurridos del Centro Histórico, donde diariamente se registra el paso de residentes, visitantes y turistas que acuden a restaurantes, comercios y espacios culturales de la zona.