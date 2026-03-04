Atiende Mazatlán la llegada de dos cruceros turísticos

La llegada de los dos cruceros Royal Princess y Carnival Panorama, los primeros cruceros del mes de marzo activó a todos los servicios que les atienden en Mazatlán y a los sitios que recorren a su paso.

De acuerdo con la Secretaria de Turismo de Sinaloa, en el tercer mes del año se tienen programados 15 arribos de embarcaciones internacionales, que podrían dejar más de 82 millones de pesos de derrama económica y más de 50 mil cruceristas.

El Royal Princess llegó al puerto a las 7:00 de la mañana, proveniente de Los Cabos con 3 mil 433 pasajeros y mil 325 tripulantes.

El Carnival Panorama arribó una hora después, procedente de Los Cabos, con 4 mil 106 pasajeros y mil 411 tripulantes.

En un comunicado, la secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, señaló que en el tercer mes del año 2026 están programados 15 arribos de embarcaciones navieras, las cuales dejarán una derrama económica estimada superior a los 82 millones de pesos.

Los excursionistas internacionales aprovechan su estancia en el puerto para caminar por el Centro Histórico, la Plazuela Machado, degustar la gastronomía sinaloense, así como recorrer el Malecón, Olas Altas, la Zona Dorada y las comunidades rurales más cercanas, además de consumir en restaurantes y subirse al Faro, disfrutar las playas y comprar alguna artesanías o joyería.

En enero los registros de arribos fueron de 15 cruceros que arribaron a Mazatlán, mientras que en febrero se sumaron 13, para totalizar 28 en los primeros dos meses del 2026, con más de 99 mil pasajeros y una derrama económica superior a los 152 millones de pesos.