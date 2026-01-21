Atiende Planeación Municipal invasión de Paseo de Vista Hermosa, en el Cerro de la Nevería: Alcaldesa

Tras enterarse de la invasión de un tramo del Paseo de Vista Hermosa, en el Fraccionamiento Balcones de Loma Linda, la Alcaldesa de Mazatlán Estrella Palacios Domínguez instruyó que personal de la Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable atendiera este hecho en el Cerro de la Nevería y minutos después se colocaron sellos de suspensión en el lugar.

“Se manda inmediatamente a Desarrollo Urbano para que tome acción y todo como marca la ley se deban seguir las construcciones”, dijo Palacios Domínguez en entrevista momentos antes de encabezar el Programa de Atención Ciudadana Contigo Mazatlán, en la Colonia Sánchez Celis, junto con su gabinete de trabajo y regidores.

“Para eso tenemos supervisores de obra por parte de Obras Públicas, por parte de Desarrollo Urbano y estaremos atendiendo puntualmente esa petición para en dado caso que las personas la hagan de la manera correcta”.

Ante este diario se reportó que el o los propietarios de una vivienda ubicada en dicho Paseo de Vista Hermosa invaden una parte del área de tránsito vehicular.

En un recorrido por el sitio este miércoles, se constató que efectivamente frente a un domicilio de dos niveles, blanco y azul, el o los propietarios pintaron la guarnición de amarillo e invadiendo una parte ya de la cinta de rodamiento vehicular instalaron tubos metálicos en forma de pilotes y boyas amarillas para evitar que por esa área de cerca de un metro de ancho y varios metros de longitud se estacionen o transiten unidades automotores, principalmente en la entrada a la cochera del inmueble.

En esos momentos en el lugar no se encontró al o a los propietarios para ver si contaban con alguna autorización para colocar dichos dispositivos, pero no se encontraba nadie en el lugar, el cual tiene en su parte frontal una lona que indica que está en venta.

Además de los vecinos, dicho Paseo es transitado por personas en vehículos particulares y turistas en aurigas o pulmonías que suben a tomarse fotografías panorámicas de Mazatlán desde los miradores o los puntos más altos del Cerro de la Nevería,

Minutos después de que la Alcaldesa se enteró de esos hechos publicados en este diario fueron colocados sellos de suspensión en el lugar.