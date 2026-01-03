Atiende salvavidas 12 casos por mantarrayas en playas de Mazatlán

MAZATLÁN._ Ante el aumento de incidentes relacionados con la presencia de mantarrayas y “quemadores”, el Escuadrón de Salvamento Acuático de Mazatlán ha reforzado sus labores de vigilancia y atención en la zona de playa, registrando 12 atenciones a personas que resultaron afectadas.

El comandante del escuadrón, Gustavo Espinoza Bastidas, señaló que, con la llegada de la temporada de frío, el fenómeno de presencia tanto de mantarrayas como “quemadores” se está acentuando, así como por los vientos registrados en los últimos días.

Indicó que en la última semana se han atendido a cerca de 12 personas que resultaron afectadas, principalmente por el contacto con mantarrayas a lo largo de la franja costera del puerto.

“Actualmente nos encontramos en la temporada de mantarraya, la cual coincide con la temporada de frío, y en estos días el viento ha provocado también la presencia de quemadores a lo largo de la franja turística”, comentó.

“Hemos tenido personas afectadas tanto por mantarraya como por quemadores, a quienes se les ha brindado atención primaria por parte del personal de Salvamento Acuático”.

El comandante mencionó que las personas lesionadas son trasladadas a hospitales para una valoración médica más especializada, garantizando así una respuesta oportuna y adecuada ante cada incidente.

Asimismo, destacó que es importante que los bañistas tomen en cuenta las señalizaciones colocadas por los salvavidas a lo largo de la franja costera para advertir sobre la presencia tanto de mantarrayas como de “quemadores”.

“Es importante que la gente observe los banderines al llegar a la playa; si ven banderín amarillo, que indica presencia de mantarraya, lo recomendable es no introducirse al mar en esa zona”, declaró.

“También pueden acercarse directamente con el salvavidas para preguntar si existe la presencia de este fenómeno natural antes de ingresar al agua”.