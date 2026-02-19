$!Atienden 60 baches en el Centro Histórico de Mazatlán

De acuerdo con un comunicado, los trabajos se realizaron en coordinación con el Consejo del Centro Histórico, utilizando material pórfido, lo que permitió atender de manera inmediata calles que requerían intervención desde hace varios meses.

MAZATLÁN._ La Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento llevó a cabo la rehabilitación de 60 baches en distintas calles del Centro Histórico.

Esta acción contribuye a mejorar la seguridad y movilidad tanto de peatones como de conductores que transitan diariamente por el primer cuadro de la ciudad.

Gracias a esta labor conjunta, el Centro Histórico presenta hoy calles más transitables y seguras, conservando al mismo tiempo su valor arquitectónico, histórico y turístico, elementos que distinguen a esta zona emblemática del puerto.

El Gobierno Municipal, al trabajar de la mano con la sociedad civil organizada, demuestra que la coordinación institucional genera resultados visibles y tangibles en beneficio de la ciudadanía, consolidando al Centro Histórico de Mazatlán como un espacio listo para seguir recibiendo a locales y visitantes.