$!Atienden 74 reportes en 24 colonias y activaron cierres preventivos en avenidas de Mazatlán para salvaguardar a la población tras las lluvias

MAZATLÁN._ Las lluvias registradas durante la madrugada de este miércoles dejaron un acumulado de 159.5 milímetros hasta las 7:00 horas, de acuerdo con información de la Comisión Nacional del Agua.

A través de un comunicado, se informó que derivado de las precipitaciones, el Coordinador Municipal de Protección Civil, Óscar Roberto Osuna Tirado, informó que personal de la dependencia, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, activó diversos protocolos preventivos y de atención, brindando respuesta a 74 reportes en 24 colonias del Municipio.

El funcionario detalló que las lluvias provocaron el incremento en los niveles de 11 canales pluviales, además de la caída de árboles en distintos sectores de la ciudad, por lo que se desplegaron recorridos para atender las incidencias y reducir riesgos para la población.