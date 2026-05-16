$!Atienden a menores y adultos en jornada de vacunación en Pradera Dorada II, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Con una afluencia moderada, pero constante, este sábado se llevó a cabo una jornada de vacunación en el fraccionamiento Pradera Dorada II, como parte de la campaña estatal impulsada por la Secretaría de Salud dentro de las actividades de la Semana Nacional de Vacunación 2026. Desde temprana hora, personal de salud instaló un punto de atención en el sector para aplicar distintas vacunas contempladas dentro del esquema nacional, tanto para menores de edad como para población adulta, con el objetivo de reforzar la cobertura de inmunización en el estado. Aunque la jornada transcurrió de manera tranquila, trabajadoras de la salud señalaron que durante el día atendieron a personas que se acercaron para completar esquemas de vacunación o aplicarse alguna dosis pendiente, en su mayoría adultos que acudieron al módulo instalado en el asentamiento.

En el caso de niñas y niños, se aplicó el cuadro completo de vacunación correspondiente a cada edad, mientras que para adultos se ofrecieron vacunas contra Hepatitis B, así como la triple viral para prevenir sarampión y rubéola, además de la vacuna contra el tétanos. De acuerdo con el personal participante, muchas de las personas acudieron para actualizar esquemas que habían quedado incompletos o para aprovechar la cercanía del módulo. Como parte de la estrategia estatal, la Secretaría de Salud habilitó diversos puntos de vacunación en distintas localidades de Sinaloa, con la intención de acercar los servicios médicos preventivos a la población y facilitar el acceso a las vacunas.