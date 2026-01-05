$!Atienden a pescador y a pelícano lesionados con un anzuelo en Mazatlán

MAZATLÁN._ Elementos del Escuadrón de Salvamento Acuático, adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Mazatlán, auxiliaron a un ciudadano que realizaba actividades de pesca y a un pelícano que resultaron lesionados con un anzuelo de pesca, la mañana de este lunes en Playa Norte.

La atención se registró en la zona de Playa Norte, donde un joven vecino de Mazatlán se encontraba realizando actividades de pesca.

Elementos del Escuadrón de Salvamento Acuático de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal brindaron apoyo.

De acuerdo con el reporte, al momento de lanzar la cuerda con el anzuelo, éste se enredó en el ave acuática y, posteriormente, causó una lesión leve al propio pescador al intentar liberarla.

Con las debidas medidas de seguridad, los elementos salvavidas brindaron apoyo tanto al ciudadano como al pelícano.