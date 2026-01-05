Mazatlán
Emergencia

Atienden a pescador y a pelícano lesionados con un anzuelo en Mazatlán

La alerta se generó en el área de Playa Norte; el joven, al lanzar la cuerda, atrapó de manera accidental al ave acuática
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
05/01/2026 13:23
05/01/2026 13:23

MAZATLÁN._ Elementos del Escuadrón de Salvamento Acuático, adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Mazatlán, auxiliaron a un ciudadano que realizaba actividades de pesca y a un pelícano que resultaron lesionados con un anzuelo de pesca, la mañana de este lunes en Playa Norte.

Elementos del Escuadrón de Salvamento Acuático de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal brindaron apoyo.

La atención se registró en la zona de Playa Norte, donde un joven vecino de Mazatlán se encontraba realizando actividades de pesca.

De acuerdo con el reporte, al momento de lanzar la cuerda con el anzuelo, éste se enredó en el ave acuática y, posteriormente, causó una lesión leve al propio pescador al intentar liberarla.

Con las debidas medidas de seguridad, los elementos salvavidas brindaron apoyo tanto al ciudadano como al pelícano.

El pescador fue trasladado a una clínica del IMSS para recibir atención médica, mientras que el ave fue llevada al Acuario Mazatlán para la atención veterinaria.

