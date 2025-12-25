$!Atienden Bomberos en Mazatlán incendio en casa al parecer generado por pirotecnia

Precisó que la mañana del 25 de diciembre tuvieron bastantes incendios en lotes baldíos nada más.

”Afortunadamente no hubo tanta emergencia, la gente estuvo al pendiente de la seguridad de la familia”, recalcó.

Reiteró que relativamente tuvieron una Noche Buena tranquila, en la tarde del 24 nada más atendieron un incendio de un vehículo en la colonia Benito Juárez.

”No tenemos certeza en el de la Morelos, pero al parecer sí fue por pirotecnia, es una casa habitación, y un accidente que se atendió para el lado de La Foresta, se atendió nada más el derrame de combustible, las personas no estaban lesionadas y nada más, esos dos accidentes durante la noche y algunos incendios de baldíos, no sabemos el motivo de los incendios en los baldíos”.

”Relativamente estuvo tranquilo, nada más atendimos un accidente y un incendio de casa habitación ya en la noche (del miércoles 24) e incendios de baldíos, es lo que se estuvo atendiendo nada más”, expresó el comandante de dicho cuerpo de rescate, Saúl Robles Chávez.

Un incendio en casa habitación al parecer generado por pirotecnia, así como un accidente automovilístico y varios incendios en lotes baldíos atendieron elementos del Cuerpo Voluntario de Bomberos de Mazatlán durante la noche del 24 y el 25 de diciembre, pero la jornada fue calificada como relativamente tranquila.

Ante las fiestas que faltan por los festejos del Fin de Año y la llegada del Año Nuevo reiteró el llamado a la población a seguirse cuidando y a festejar de manera responsable, sin la pirotecnia.

”Hay que decirle no al uso de la pirotecnia y al estar cocinando que no estén los niños dentro de las cocinas, hay que cerrar la válvula de gas cuando nos vamos a salir de casa, cuando vamos a festejar en alguna otra casa que no es la de nosotros hay que desconectar las luces, todas estas recomendaciones son las que le hacemos a la ciudadanía para que no termine un festejo en una tragedia”, expresó.

