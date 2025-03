Atienden Bomberos entre 20 a 25 incendios en casa en Mazatlán

Los incendios en casa habitación se han ido incrementando año con año, se atienden mensualmente entre 20 a 25 casos y la principal causa es que se presentan fallas eléctricas, informó el primer comandante del Cuerpo Voluntario de Bomberos de Mazatlán, Saúl Robles Chávez.

“Eso es todos los años y ha ido incrementando, nosotros atendemos mensualmente entre 20 y 25 incendios en casa habitación, fallas eléctricas, la causa principal, ahorita ha habido mucho problema también con el gas LP”, añadió Robles Chávez en entrevista.

“El manejo del gas LP (Licuado de Petróleo) en las casas, que manejamos mucho la información de la prevención con el gas, pero las instalaciones, los tanques y los aparatos son los involucrados en ésto, por ejemplo, la estufa que no le damos mantenimiento, una instalación inadecuada y los tanques que compramos que están en mal estado, entonces todo eso se tiene que tener cuidado”.

Además, dijo que se tiene que revisar la instalación eléctrica de las casas habitación por lo menos cada año y eso va hacer que disminuyan los incendios.

“Al final de cuentas el descuido también es importante (en que se generen incendios)”, continuó.

También recordó que el año pasado hubo muchos incendios generados por el uso de minisplit, por lo que la recomendación es que si se va poner uno de estos aparatos es que lo instale un técnico certificado porque las malas instalaciones están provocando muchos incendios en los minisplit aunque no estén en uso.

“A mi me tocó ir a dos incendios en casa habitación el año pasado que la familia estaba de vacaciones y la casa se quemó iniciando el fuego en el minisplit, entonces sí darle mantenimiento si ya lo tienes, un mantenimiento preventivo para que no vaya haber fallas y si lo vas a instalar que sea un técnico certificado (el que no haga)”, reiteró el primer comandante del Cuerpo Voluntario de Bomberos de Mazatlán.

Dijo que si se siguen las indicaciones del fabricante y se utiliza el cableado adecuado no va haber problemas con ese tipo de aparatos de aire acondicionado.