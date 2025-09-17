$!Atienden denuncia de vecinos del fraccionamiento El Toro con brigada de limpieza

Brigadas de limpieza atienden denuncia de vecinos del fraccionamiento El Toro, colocando horarios para que saquen la basura. Aún y que colocaron cartelones con anterioridad advirtiendo de multas a quienes fueran vistos tirando basura, fueron sorprendidas dos vecinas cuando un día antes ya había pasado el camión recolector. Personal de Aseo y Limpia y de Parques y Jardines acudieron a recoger no solo las bolsas de basura acumuladas de un día para otro y de ramas o pasto, además de escombro por las tres calles de que consta el fraccionamiento El Toro. El cual consta de torres de departamentos habitados por familias, las cuales en su mayoría trabajan con poco margen para estar cachando cuando llega el camión recolector de basura y otros más que no respetan los letreros colocados, donde informan de los días en que pasarán a recoger la basura.









Para Natalia Olivas Rivas responsable de la brigada de concientización de limpieza en colonias, las malas prácticas en el manejo de la basura no se respetan los días en que pasarán a recogerla generando que las calles como la de este fraccionamiento no se mantenga limpio y agregó. “Debe ser tema de conciencia ciudadana si se sabe que no es día en que va a pasar el camión no tienen porque sacar la basura a la calle porque hay perros que la riegan y generan contaminación y luego culpan al municipio de que no pasan por ella”, expresó. Luego del reporte de vecinos ante el acumulamiento de basura en los andadores del lugar, donde además se observaron colchones, arboles podados por el área de Parques y Jardines, así como escombro que dejó la constructora que realizó trabajos de sustitución de tuberías de drenaje y que con las lluvias la graba, arena y demás material se dispersó afectando la circulación.







