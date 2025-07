$!Atienden regidora Mylai Quintero y Ecología denuncia sobre maltrato animal en Fraccionamiento Los Mangos II

”La verdad que sí es un olor fétido; estoy de acuerdo en que los vecinos estén molestos porque no son las condiciones adecuadas o la limpieza que debe mantenerse. Por eso le estamos haciendo la invitación, esperemos que lo acate y sobre todo que evite que pueda ser sancionado, porque hay hasta un cierto número de tolerancia de acumulación de animalitos o de cuidado, y sobre todo que no perjudique al medio ambiente y a los vecinos”.

”Me ha dicho que ha tenido encontronazos con algunos vecinos porque no están de acuerdo con los olores y pues la verdad está algo insoportable la parte de adentro. Yo ahorita me tuve que salir porque no son las mejores condiciones, él dice que tiene limpio pero no, definitivamente le falta más higiene en ese sentido”.

Tras el acuerdo para que Carlos llevara a sus gatos a estilizar en unos días, Mylai añade que también se le invitó a participar en el programa “Huellitas del Bienestar”, donde podrá poner en adopción a varios de sus animales, ya que le recomendaron no tener en su vivienda más de cinco mascotas.

Asimismo, la regidora reiteró que debe existir un compromiso de la ciudadanía para preservar el medio ambiente y el cuidado animales, pues en este caso el llamado es a tener las condiciones idóneas para mantener a sus mascotas sin molestar a los vecinos.

”El llamado es tener las condiciones adecuadas, el llamado también es que se esterilicen y sobre todo cuidar el medio ambiente y la armonía de los vecinos; más que esto es un coto privado y hay muchos niños, hay muchas personas de la tercera edad y gente que se preocupa de que puedan generarse enfermedades debido a los malos olores o el acumulamiento de los heces”.