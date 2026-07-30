$!Atienden reporte de presunto maltrato a un perro en el Centro; turnan el caso al Juzgado Cívico

MAZATLÁN._ La Dirección de Ecología y Medio Ambiente del Gobierno de Mazatlán atendió un reporte por presunto maltrato animal registrado en un domicilio del Centro de la ciudad, luego de recibir una denuncia ciudadana. Durante la inspección, personal de la dependencia localizó a un perro de aproximadamente un año de edad, de color negro con café, que presentaba condiciones que requerían atención veterinaria, entre ellas presencia de pulgas y garrapatas, así como un cuadro inicial de desnutrición.

El ejemplar fue puesto bajo resguardo por la Dirección de Ecología y Medio Ambiente para garantizar su atención y bienestar, mientras que el caso fue turnado al Juzgado Cívico para dar seguimiento al procedimiento correspondiente, conforme a la normatividad vigente. El perro fue trasladado a las instalaciones del Centro de Bienestar y Control Animal Magueyes, donde recibe atención médica, desparasitación y alimentación para favorecer su recuperación.