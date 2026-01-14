Atrae FGR privación de la libertad de esposa de periodista de Mazatlán: Sánchez Kondo

La Fiscalía General de la República atrajo la investigación de la desaparición de Herminia Guadalupe Rivera Rendón, esposa del periodista mazatleco Rafael Covantes, privada de la libertad el pasado 19 de noviembre junto con Teresa de Jesús Morales Ontiveros en este puerto, manifestó la Fiscal General del Estado de Sinaloa, Claudia Zulema Sánchez Kondo.

“La semana pasada la Fiscalía Especializada en Desapariciones en materia federal solicitó la atracción de ese asunto, ya está formalizada, ya se emitieron todos los registros y toda la evidencia que teníamos en resguardo para la competencia federal”, informó Sánchez Kondo este miércoles en entrevista en Mazatlán.

“Ellos ya solicitaron la atracción la semana pasada y ya está formalizada, ya se mandaron todos los registros y ya lo tiene formalizado la Fiscalía federal”.

Fue la noche del pasado 19 de noviembre cuando se reportó que personas armadas privaron de la libertad a dos mujeres en el estacionamiento de conocida tienda de autoservicio ubicada en la Colonia Palos Prietos y los responsables dejaron a una menor de edad abandonada en el lugar, de la cual momentos después se hizo cargo personal del Sistema DIF Municipal.

Días después las mujeres fueron identificadas como Morales Ontiveros y Rivera Rendón, esta última esposa del reportero y director del medio de comunicación Vox Populi, Comunicación Digital, Rafael Covantes, pero a casi ya dos meses de esos hechos se desconoce el paradero de dichas personas.

Sánchez Kondo recordó que posterior al momento en el que el Vicefiscal en la Zona Sur del Estado, tuvo una confrontación verbal con personal de medios de comunicación que le preguntaban si había avances en la investigación de la privación de la libertad de estas dos personas, se tuvo una reunión donde estuvo el Vice Fiscal, la Fiscal Especializada en Investigación de Desapariciones, personal de instancias federales, de la Comisión Nacional de Búsqueda y familiares de las personas desaparecidas.

“Llegaron ahí a esa reunión, a reunión de conocimiento y de acceso a la carpeta de investigación, incluso el compañero de ustedes, el esposo de Herminia comentó la parte de que el Vicefiscal siempre mantuvo una atención en cuanto a información con él y se le dio acceso a todos los registros de la carpeta”, continuó tras asistir a la Entrega Recepción de Mando en la Cuarta Región Naval, con sede en este puerto.

Sánchez Kondo agregó que la semana pasada la Fiscalía Especializada en Desapariciones en materia federal solicitó la atracción de este caso.

A nivel federal quien es la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares quien atiende este tipo de casos y es supervisada por la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos de la FGR.