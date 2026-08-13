Atraviesa Mazatlán un momento crítico de inseguridad: Coparmex

El incremento de homicidios y hechos violentos en diferentes sectores del puerto, ha colocado a la ciudad en un momento crítico en materia de seguridad, advirtió Coparmex Mazatlán, situación que ha incrementado el temor entre la población.

Así señaló Verónica Yudith Estrada Osuna, dirigente de Coparmex Mazatlán, quien señaló que los incidentes de alto impacto dejaron de concentrarse en una zona específica de la ciudad y ahora se registran a cualquier hora del día, en vialidades, colonias populares, sectores comerciales y áreas turísticas.

“Como se están dando más incidentes, por supuesto también se genera más miedo, porque ya ocurren a toda hora del día, en todas las vialidades y en todas las zonas de Mazatlán”, comentó.

Estrada Osuna expresó que las estadísticas confirman el deterioro de las condiciones de seguridad, al señalar que durante julio se contabilizaron 36 homicidios, mientras que agosto mantiene una tendencia que también genera preocupación.

“La estadística habla por sí sola. El mayor número de homicidios refleja que fue un mes muy violento, y los incidentes que se ven en la ciudad todos los días lo confirman. Estamos en un momento crítico en cuanto a seguridad en Mazatlán”, declaró.

La dirigente empresarial reconoció que durante los últimos meses se ha presentado una situación similar a la que anteriormente se observaba principalmente en Culiacán, pese a la distancia entre ambas ciudades.

Ante este escenario, Coparmex Mazatlán ha solicitado que los tres niveles de gobierno mantengan una coordinación institucional continua y permanente, además de reforzar los operativos de prevención y vigilancia.

En este sentido, la representante empresarial consideró necesaria la presencia de las fuerzas federales en la ciudad, aunque reconoció que para la ciudadanía puede resultar incómodo encontrarse con una elevada cantidad de elementos de seguridad.

“Obviamente no es agradable a veces encontrarte tanta seguridad en la ciudad, pero creo que por la situación que estamos viviendo es necesario”, manifestó.

Asimismo, agregó que la vigilancia debe mantenerse en zonas comerciales y turísticas, así como en colonias populares y carreteras, debido a que estas últimas representan una de las principales vías de llegada de visitantes y traslado de mercancías.

La dirigente evitó asegurar que el envío de más soldados y marinos sea, por sí solo, la solución al problema, aunque insistió en que la estrategia debe sostenerse mediante el trabajo coordinado y constante entre las corporaciones.

“No sé si la medida correcta sea seguir solicitando más refuerzos, aunque sí sabemos que se requiere una coordinación más institucional, continua y permanente de las autoridades”, puntualizó.

Finalmente, Estrada Osuna señaló que la violencia ha afectado a Mazatlán durante casi dos años, por lo que llamó a autoridades, empresarios y ciudadanos a trabajar de manera conjunta para contenerla lo antes posible.