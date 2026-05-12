Atribuye Alcaldesa de Mazatlán a cuestiones internas de ganaderos cancelación de Expo Ganadera 2026

Aunque el dirigente de la Asociación Ganadera Local de Mazatlán atribuyó a problemas de inseguridad la cancelación por segundo año consecutivo la Expo Feria Ganadera en este puerto, la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez atribuyó lo que llamó posposición del evento a motivos internos en esa agrupación.

“Es un evento privado que ellos hacen año con año, el presidente Toño Lizárraga ya hizo su declaración al respecto donde dice que se pospone, son situaciones que atañen a asuntos internos entre los organizadores del evento, que repito, es un evento privado y por supuesto que siempre ellos y cualquier organizador de evento contarán con el apoyo de Gobierno si así lo solicitan”, expresó Palacios Domínguez en entrevista.

“En este caso no se acercaron a solicitar apoyo porque ya habían decidido ellos no hacer el evento previamente por razones que desconozco, entonces ya estaríamos nosotros trabajando con ellos en otros asuntos”.

De acuerdo con lo manifestado públicamente por el presidente de la Asociación Ganadera Local de Mazatlán, Antonio Lizárraga Rivera, la Expo Feria Ganadera Mazatlán 2026, que tradicionalmente se realiza en mayo, fue cancelada debido a la violencia que se vive en la entidad y para evitar riesgos para los ganaderos y para la población que asiste a este evento.

La Presidenta Municipal también expresó que su administración trabajará con dicha agrupación ganadera en otros asuntos, se ha estado laborando con ella en temas como la construcción de abrevaderos y este año también se va intervenir, se va destinar un millón de pesos para hacer 25 abrevaderos.

“Y también comentarles que vamos a estar apoyándolos a los ganaderos con unos aparatos que son ordeñadores eléctricos automáticos, estoy apoyos también van directamente para ellos, al sector ganadero, y gracias a que también estamos con la Asociación Ganadera del estado, con el señor Sáinz (José Alfredo Sáinz Aispuro, presidente de dicha agrupación estatal) hemos estado también en pláticas, bueno se van a ver mayormente beneficiados porque además van a tener lo que tuvieron el año pasado que fue el apoyo para mejoramiento genético”, continuó Palacios Domínguez.

“En este caso el mejoramiento genético es para mejor producción de leche y mejor producción de carne y este año también van a tener apoyo por parte del Gobierno Municipal y por parte del Gobierno estatal, entonces en nosotros siempre encontrarán puertas abiertas, apoyo y toda nuestra solidaridad con los ganaderos de Mazatlán”.