Atribuye Implan rechazo al relleno sanitario a falta de información y socialización del proyecto

Ante el debate en torno a la construcción de un nuevo relleno sanitario para el puerto, la directora del Instituto Municipal de Planeación de Mazatlán, Leticia Alvarado Fuentes, consideró que uno de los principales obstáculos de la aceptación de este proyecto ha sido la falta de información clara hacia la ciudadanía.

Alvarado Fuentes señaló que cualquier obra o proyecto de gran impacto debe estar acompañado de una estrategia efectiva de comunicación que permita a la población comprender sus alcances y beneficios.

“Me parece que toda obra, toda acción y todo proyecto tiene que partir de una excelente comunicación. Los ciudadanos todavía no tenemos claro qué es un relleno sanitario y eso genera muchas dudas y resistencia”, comentó.

La funcionaria mencionó que muchas personas continúan relacionando un relleno sanitario con un basurón tradicional, lo que genera preocupación cuando se plantea su construcción cerca de zonas habitadas.

“Si a ti te dicen que van a hacer un basurero enfrente de tu casa, ¿qué dices?, que no. Y si te dicen que van a hacer un relleno sanitario enfrente de tu casa, probablemente te suena a lo mismo. Por eso es importante explicar qué es realmente”, expresó.

La directora del Implan afirmó que un relleno sanitario moderno representa una alternativa sustentable para el manejo de residuos sólidos urbanos, ya que contempla procesos de control ambiental, separación de basura y aprovechamiento de materiales reciclables.

Asimismo, recordó que durante la administración municipal encabezada por Édgar González, varios funcionarios visitaron el relleno sanitario de Durango para conocer su operación y las prácticas implementadas en ese modelo.

De esta forma, explicó que se pudieron observar sistemas de separación de residuos, centros de transferencia y esquemas de trabajo para personas dedicadas con anterioridad a la recolección, quienes continuaban obteniendo ingresos mediante la clasificación de materiales reciclables bajo una organización formal

Además, destacó que desde la administración pasada se propuso que el propio Ayuntamiento iniciara programas de separación de residuos para dar ejemplo a la ciudadanía.

“La separación de basura es algo que ya tendríamos que estar haciendo desde hace tiempo. Propusimos que el Ayuntamiento fuera el primero en separar sus residuos, porque si le pedimos algo a la ciudadanía, también debemos poner el ejemplo. El buen juez por su casa empieza”, expresó.

Alvarado Fuentes mencionó que la construcción de un relleno sanitario no debe limitarse a la adquisición de un terreno, sino que debe formar parte de una estrategia integral de manejo de residuos.

En este sentido, explicó que, aunque exista una infraestructura adecuada, si la población continúa desechando todos los residuos mezclados y no se implementan programas complementarios de separación y aprovechamiento de basura, el resultado podría ser similar al de un basurón tradicional.

“No se trata solamente de comprar un terreno para un relleno sanitario, sino de implementar una serie de acciones paralelas para que realmente funcione. Se puede tener el terreno en las mejores condiciones, pero si todos seguimos aventando la basura junta y no sabemos cómo evolucionar hacia un verdadero relleno sanitario, entonces por eso existe tanta resistencia”, declaró.

“Por eso existe tanta resistencia; muchas personas no conocen cómo funciona un relleno sanitario ni cuáles son sus beneficios”, añadió.

La titular del Implan señaló que en otras ciudades del país se han desarrollado proyectos exitosos donde los residuos orgánicos son aprovechados para generar energía, convirtiendo la gestión de la basura en una actividad con beneficios económicos y ambientales.

Finalmente, Alvarado Fuentes consideró que se requiere explicar con mayor claridad a la ciudadanía qué es un relleno sanitario, cuáles son sus ventajas y cómo puede contribuir a la sustentabilidad del municipio.

Por tal motivo, mencionó que en lo que respecta a la responsabilidad de informar y socializar el proyecto, esta corresponde principalmente al Gobierno Municipal, en particular a las direcciones de Ecología y Servicios Públicos, así como a la Subdirección de Recolección y Limpia, por ser las áreas directamente involucradas en el manejo de residuos sólidos.