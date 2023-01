Auditorias son por modificaciones al Presupuesto de Egresos 2022 sin pasar por Cabildo: Regidor

MAZATLÁN._ Las auditorías específicas que realizará la ASE al Ayuntamiento y al Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán son por modificaciones al Presupuesto de Egresos 2022 sin pasar por el Cabildo, pues de 225 millones de pesos autorizados para obra nada más se ejerció un 30 por ciento, lo demás se le dio a Jumapam, al anticipo de adquisición de luminarias y a Cultura, dijo el Regidor Reynaldo González Meza.

“Fueron muchas las denuncias que interpusimos, pero una de ellas se refirió a las modificaciones que se hicieron al Presupuesto de Egresos sin pasar por Cabildo , pues humo muchísimas modificaciones tanto así que en el tema de obras públicas de 225 millones nada más se quedó con alrededor de noventa y tantos millones de pesos y lo demás una buena parte se le dio a Jumapam”, continuó González Meza en entrevista.

“La partida que se hizo por el tema de las luminarias, que no existía esa partida para poner los 60 millones de pesos (de anticipo del contrato de 400.8 millones de pesos para la adquisición de 2 mil 139 luminarias a Azteca Lighting ya denunciado ante la Auditoría Superior del Estado y la Fiscalía General del Estado), no existía, no fue aprobada en el Presupuesto de Egresos y se puso esa partida y otras ciertas modificaciones que se hicieron aquí y en Cultura igual”.

Añadió que en el Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán también se hicieron modificaciones en el Presupuesto de Egresos del 2022 y en ese caso además de la denuncia ante la ASE también se interpuso contra el Consejo porque fue el que aprobó esas modificaciones, pero nunca tuvieron el sustento legal correspondiente.

“Te dice ahí que para que tú puedas hacer modificaciones tienes que quitar unas partes para sumarles a otras y aquí no hubo tales modificaciones, haz de cuenta que dijeron vamos a aumentarnos a una partida, pero no se le quitó a ninguna otra partida, por lo tanto el presupuesto de Cultura como es bien sabido por todos ustedes se incrementó muchísimo al presupuesto que nosotros habíamos aprobado en Cabildo”, reiteró el Regidor por el Partido Sinaloense.

“Y yo creo que esta auditoría específica que manda hacer la Auditoría Superior del Estado tanto a Cultura como al Ayuntamiento por el Presupuesto de Egresos 2022 yo creo que va encaminada a esas denuncias que interpusimos mis compañeras de la fracción del Partido Sinaloense tanto América Carrasco, como Francis Velarde (y Reynaldo González Meza)”.

Dicha denuncia fue presentada en noviembre pasado y cuando la ASE inicie las auditorías específicas por los hechos denunciados seguramente indagará en Contrato Presupuestal, Tesorería Municipal las modificaciones que se hicieron y tendrán que verificar que las mismas pasaron por Cabildo, lo cual no fue así, por eso fue la denuncia que se presentó, nada más hubo una modificación que se hizo en agosto que sí pasó por Cabildo, continuó.

Precisó que en el caso del Instituto de Cultura se aprobó en el Presupuesto de Egresos 2022 un total de 120 millones de pesos, pero al final llegó a cerca de 160 millones por las modificaciones que se hicieron sin pasar por Cabildo, además de que esa paramunicipal tiene sus propios ingresos que el anterior director no dijo cuáles fueron, por lo que el presupuesto total andará en casi 200 millones de pesos.

“Ellos cambiaron el presupuesto a como se les diera su gana y la ley es muy clara, dice que todas las modificaciones que se quieran hacer al Presupuesto de Egresos tienen que pasar por Cabildo, porque el Presupuesto de Egresos fue autorizado por Cabildo y ni el Tesorero ni el Presidente ni Control Presupuestal pueden hacer modificaciones al Presupuesto y se hicieron muchísimas”, reiteró.

“Tanto que la partida para obra pública fue de 225 millones y cerramos nada más con obra pública de alrededor de 90 millones de pesos, estamos hablando que fue muchísimo dinero que se le quitó obra pública y para Jumapam no traía nada en este presupuesto que se aprobó, de hecho del Programa de Obra Anual del año pasado que se aprobó en cabildo estamos hablando que cuando mucho se pudo ejecutar el 30 por ciento, más del 70 por ciento no se ejecutó”.

González Zataráin recordó que en el 2023 a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán no se le aplicó ningún recurso en el Presupuesto de Egresos, tampoco en el 2022, sin embargo, en ese año hubo más de 120 millones de pesos que se hicieron de transferencia de la Comuna a esa paramunicipal.

El Alcalde Édgar González Zataráin manifestó que aún no se le notifica sobre las auditorías específicas que realizará a la Comuna y al Instituto de Cultura.