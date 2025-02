$!Auguran charteros aumento de viajes durante Carnaval; aunque les sorprende el poco turismo en Mazatlán

Sin embargo, menciona que les ha sorprendido el poco turismo que tiene la ciudad actualmente, pues sabe de todas las noticias que corren de Mazatlán con respecto al tema de la inseguridad; algo que no han sufrido hasta el momento en ningún viaje

“El otro día se me hizo extraño que estuviera solo, hasta pensé si no me hubiera equivocado de ciudad. Es verdad que hay mucha polémica en cuestión de la inseguridad que se oye, pero yo por mi parte yo no he visto nada; gracias a Dios no nos ha tocado y esperemos que no nos toque nada de eso”.