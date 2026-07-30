Aula de preescolar en Mazatlán resultada dañada por rayo; SEPyC revisará plantel antes del regreso a clases

El impacto de un rayo durante las recientes lluvias dejó daños en un aula del Jardín de Niños Juan de Dios Bátiz, ubicada en la Colonia Casa Blanca, por lo que personal del Instituto Sinaloense de Infraestructura Física Educativa realizará una inspección para determinar las reparaciones que deberán ejecutarse antes del inicio del próximo ciclo escolar.

Así lo informó la Secretaria de Educación Pública y Cultura de Sinaloa, Gloria Himelda Félix Niebla, quien informó que este es el caso de mayor relevancia entre los planteles que reportaron afectaciones por las precipitaciones registradas en los últimos días en la región.

Félix Niebla expresó que, si bien la mayoría de los reportes recibidos corresponden únicamente a encharcamientos, este plantel del puerto sí presenta daños ocasionados por una descarga eléctrica.

“Uno de los planteles sufrió el impacto de un rayo y ese sí tiene daño en un aula, porque se observa afectado el techo. Pedimos al ISIFE que hoy mismo acudiera para hacer una revisión puntual de la infraestructura”, comentó.

Señaló que la dependencia mantiene un monitoreo de los centros educativos afectados por las lluvias, entre ellos cuatro ubicados en la zona sur del estado, uno en Mazatlán, dos en Escuinapa y uno más en San Ignacio.

En este sentido, mencionó que en los demás casos las afectaciones corresponden principalmente a acumulación de agua, por lo que será la inspección técnica la que determine si únicamente requieren labores de limpieza o si será necesario realizar trabajos de rehabilitación.

“No propiamente hablamos de daños estructurales, en la mayoría son encharcamientos. La idea es verificar si solo se trata de agua acumulada o si hay algo que amerite alguna reconstrucción o adaptación”, explicó.

En lo que respecta al plantel afectado, Félix Niebla aseguró que existe tiempo suficiente para efectuar las reparaciones necesarias, ya que el regreso a clases está programado para el 31 de agosto.

“Estamos en tiempo para que se hagan las adecuaciones necesarias antes del inicio del ciclo escolar”, afirmó.

Por otro lado, añadió que, hasta el momento, la dependencia no ha recibido reportes de vandalismo en escuelas durante el periodo vacacional y destacó que la coordinación con la Guardia Nacional, Marina, Ejército y corporaciones de seguridad ha contribuido a mantener vigilancia en los planteles educativos.

Félix Niebla hizo un llamado a la ciudadanía, especialmente a quienes viven cerca de escuelas, a reportar cualquier incidente que pudiera poner en riesgo las instalaciones, con el fin de atenderlo de manera oportuna antes del regreso de los estudiantes.