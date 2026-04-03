$!Aumenta afluencia de bañistas en las playas de la Zona Dorada de Mazatlán este Viernes Santo

En medio de distintas actividades religiosas en la ciudad, la afluencia de bañistas en las playas de la Zona Dorada se mantuvo moderada durante la mañana de este Viernes Santo, en continuidad con la tendencia registrada en este periodo vacacional en Mazatlán. Desde temprana hora, visitantes foráneos, locales y huéspedes de hoteles comenzaron a ocupar espacios a lo largo de la franja costera cercana a la Avenida Camarón Sábalo, donde se observaron largas filas de sombrillas, sillas y toallas que, sin alcanzar un lleno total, reflejaron un ambiente turístico activo.







Familias completas acudieron a disfrutar del clima soleado, desde niños pequeños hasta adultos mayores, quienes aprovecharon las condiciones para relajarse y convivir a la orilla del mar. Entre las actividades más comunes destacaron juegos de voleibol y futbol de playa, así como construcción castillos de arena por parte de los más pequeños. Asimismo, algunos bañistas aprovecharon el oleaje para practicar surf y natación, mientras que otros optaron por descansar bajo el sol o degustar platillos típicos como el ceviche, el paté, el pastel de atún y bebidas características del puerto como el tejuino y las micheladas. La presencia de bandas musicales también comenzó a notarse en la zona, ofreciendo su repertorio a los turistas en un ambiente festivo que caracteriza esta temporada.



