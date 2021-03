$!Aumenta afluencia de bañistas en playas de Mazatlán

Magallanes Moreno también dio a conocer que la mañana del domingo se tenía un clima tranquilo, pero por la tarde entró un viento del noroeste un poco fuerte, pero no para cerrar playas, pero sí movió un poco el mar, aunque las olas fueron tranquilas, sin rebasar un metro y con 20 centímetros de altura.

Reiteró la recomendación a los bañistas que tomen sus precauciones, que cheque los señalamientos, que los respete, sobre todo que atienda las indicaciones que da el salvavidas.

“Y le estamos pidiendo mucho a la gente que no se acerque a áreas rocosas, ahorita las mareas están bajas y la gente se ha estado acercando mucho a las piedras y hemos estado ahí al tanto con eso, entonces hemos estado tratando de evitar que se resbalen, se golpeen o se lastimen, ese es el detalle que no queremos, por eso motivo no queremos que se acerquen a las áreas rocosas”, continuó Magallanes Moreno.

“Hasta ahorita vamos bien, va todo bien, todo va transcurriendo normal, esperemos ya el miércoles, jueves a ver cómo se nos ponen, igual vamos a estar atentos a cualquier situación”, reiteró.

Este domingo se vio ya mayor presencia de personas y tráfico vehicular en los paseos del Centenario, Olas Altas y Claussen, donde mazatlecos y visitantes disfrutaban de observar el mar y tomarse fotografías de este puerto, bajar a la playa o ver el espectáculo del clavadista en la Glorieta Sánchez Taboada.