MAZATLÁN._ A diferencia de las atenciones brindadas en el Hospital municipal Margarita Maza de Juárez la semana anterior, las atenciones por enfermedades de las vías respiratorias aumentaron hasta un 30 por ciento, declaró el director de Servicios Médicos Municipales, Abel Zataráin Lizárraga.

“Hubo un incremento de más de 25 al 30 por ciento con respecto a la semana pasada, en el día hace calor, luego cae la sombra y hace frío y creo que en la madrugada está haciendo calor otra vez, esto es un descontrol en la temperatura corporal y nos hace muy susceptibles de infecciones sobre todo en las vías respiratorias altas”, explicó.

Estas afecciones se presentan principalmente en menores de 5 años, niños en edad escolar y adultos mayores señaló, por lo que recomendó extremar precauciones principalmente en el hogar.

Al ser cuestionado sobre la presencia de casos de Covid-19, dio a conocer que la semana pasada hubo un caso, se trató de un trabajador de la salud, sin embargo al no ser de gravedad, no necesitó tratamiento especial ni internamiento, pero instó a no bajar la guardia.

“Siempre es recomendable el uso de cubrebocas, todavía no hay que confiarnos en el covid, de que ya se fue, el covid se quedó con nosotros y hay que enseñarnos a tomar esas precauciones”.

El director del Hospital Municipal también dio a conocer un incremento del 15 por ciento en las atenciones por enfermedades gastrointestinales, la mayoría de los casos por la ingesta de alimentos en la vía pública que no cuentan con las medidas de inocuidad.

“Aunado a los cambios de temperatura, muchas personas que elaboran alimentos en la vía pública, a veces descuidan los alimentos y hay que tener mucha precaución en los alimentos que consumimos en la vía pública, porque han sido factores de riesgo para infecciones gastrointestinales que han ameritado internamientos”.

Negó que alguna de estas atenciones haya terminado en deceso, pero exhortó a mantener los cuidados pertinentes destacando que los datos proporcionados responden a la población de 14 mil derechohabientes a los que el Hospital Municipal brinda atención médica.