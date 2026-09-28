Aumenta atención por salud mental en el Centro de Integración Juvenil de Mazatlán

Los problemas de salud mental, principalmente ansiedad y depresión, son actualmente los principales motivos por los que jóvenes y adultos acuden al Centro de Integración Juvenil de Mazatlán, cuya atención registra un incremento respecto al año pasado, informó su directora, Rosa Elena Sánchez Moraila.

La funcionaria señaló que aunque el contexto de violencia que atraviesa Mazatlán no ha representado un aumento notorio en los casos de consumo de sustancias atendidos por el organismo, sí han detectado una mayor demanda de atención en salud mental y un incremento de varones que buscan ayuda para el manejo de la ira.

La directora del CIJ Mazatlán señaló que la mayoría de las personas que actualmente acuden al organismo lo hacen para solicitar atención relacionada con salud mental, principalmente por problemas de ansiedad y depresión.

Explicó que también reciben pacientes que buscan dejar de fumar, vapear, consumir alcohol o sustancias ilegales, pero estos casos representan una proporción menor frente a la demanda de atención psicológica.

“Sí tenemos pacientes, desde luego, que quieren dejar de fumar, de vapear, de beber, el consumo de sustancias ilegales, pero en su mayoría son de salud mental. Esa es la mayor demanda que tenemos, desde jóvenes hasta adultos y adultos mayores”, señaló Sánchez Moraila.

La directora destacó que uno de los cambios que han observado es un incremento en la atención de varones que requieren apoyo para el manejo de la ira, muchos de ellos canalizados por alguna autoridad o instancia para recibir tratamiento.

Aunque algunos llegan inicialmente por recomendación o bajo alguna condición, indicó que una parte importante decide continuar con el proceso incluso después de cumplir con el periodo solicitado, al encontrar herramientas que les ayudan a mejorar su calidad de vida.

“Se quedan porque encuentran algo que les ayuda para continuar su vida y de una mejor manera, con un mejor estilo de vida”, expresó.

La directora del CIJ explicó que la atención se brinda mediante consulta externa tanto para pacientes como para sus familiares, además de contar con un esquema de consulta externa intensiva denominado Centro de Día.

En este programa, las personas que cumplen con los criterios de atención acuden de lunes a viernes, de 8:00 a 12:00 horas, para participar en distintas actividades enfocadas en dejar el consumo de sustancias o afrontar situaciones que pueden desencadenar problemas de salud mental.

Sánchez Moraila indicó que aunque todavía falta un trimestre para concluir el año, el organismo registra cifras superiores a las del año pasado y avanza por encima de las metas programadas tanto en materia de tratamiento como de prevención.

Buscan llegar a los centros de trabajo

Ante la dificultad para que padres de familia acudan a las actividades preventivas que se realizan en las escuelas debido a sus jornadas laborales, el CIJ busca ampliar su trabajo hacia los centros laborales.

La directora consideró que llevar los programas de prevención directamente a los espacios de trabajo permitiría acercarse a padres y madres que requieren información y herramientas para apoyar a sus hijos.

“Si nos permiten entrar a lo que son los espacios laborales, seguramente vamos a llegar con todos esos padres de familia que requieren recibir una prevención para apoyar a sus hijos”, comentó.

El Centro de Integración Juvenil también mantiene acciones preventivas con la comunidad y el sector salud, como parte de las estrategias para atender tanto el consumo de sustancias como los problemas de salud mental.

Las personas que requieran información o atención pueden comunicarse al 669 984 4265 o acudir directamente a las instalaciones del CIJ Mazatlán. La atención se realiza principalmente mediante cita, aunque en caso de que exista una cancelación, pueden recibir a una persona que acuda en ese momento.