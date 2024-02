“La gente insiste en que no se pueden poner ahí, nosotros vamos a insistir en que no se pueden poner a acampar, no hay condiciones y no está bien eso”, reiteró González Zataráin.

Por su parte el Secretario de Seguridad Pública, Jaime Othoniel Barrón Valdez, reiteró que está prohibido acampar en el malecón y en la playa, por lo que todos los días se retira a quienes acampan en esos lugares.

“Y cuál es el objetivo principal, pues evitar que suceda algún accidente, es algo peligroso, se encuentran totalmente expuestos a un accidente, a una cuestión que les pueda suceder a las personas que se encuentran acampando, no está permitido”, continuó Barrón Valdez en entrevista por separado.