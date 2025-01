Aumenta la visita de extranjeros en Sinaloa: Migración

MAZATLÁN._ Pese al contexto violento que se vive en Sinaloa, la afluencia de visitantes extranjeros aumentó en las vacaciones decembrinas, así lo informó Guillermo Mejía George, titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Sinaloa.

El titular de la Oficina del Instituto Nacional de Migración en Sinaloa afirmó que con el programa “Héroes Paisanos” se atendieron alrededor de 18 mil extranjeros en el periodo vacacional.

“Estamos realizando, desde noviembre hasta el 15 de enero, el programa ‘Héroes Paisanos’, en todo lo que es el Estado de Sinaloa, tenemos módulos en Mazatlán, que está en el aeropuerto, en Parque de Las Riberas en Culiacán, en La Plaza Guamúchil y en el Aeropuerto Internacional de Los Mochis”.

“Hasta ahorita hemos apoyado a 18 mil 479 extranjeros que de alguna manera vienen a pasar sus vacaciones acá al Estado de Sinaloa, y cuando tienen algunas dudas es cuando nosotros les entregamos algún tríptico donde viene información, no nada más de migración, sino viene información también de qué es lo que pueden traer de los Estados Unidos para acá, qué es lo que se pueden llevar, cómo hacer sus trámites en caso de traer menaje de casa o en caso de traer vehículos, etcétera”, dijo.

“Ellos comúnmente vienen buscando lugares turísticos, y muchas veces también nos preguntan sobre la seguridad, si ir a tal lugar es seguro y esas cosas, es lo que nosotros atendemos con ellos, principalmente”.

Por lo que afirmó que el Estado registró un incremento de un 5 por ciento en el arribo de personas extranjeras o con doble nacionalidad en este periodo vacacional, en comparación con el 2023.

“Ha habido un aumento del 3 al 5 por ciento en las visitas que hacen personas extranjeras o con doble nacionalidad, los descendientes de mexicanos, en lo que es Sinaloa, pero con relación a la seguridad no hay ningún problema, por eso es que siguen llegando”, dijo.

El arribo de los paisanos o visitantes extranjeros dijo ha sido principalmente por vía aérea.

Comentó que hasta el momento Sinaloa no ha tenido ninguna irregularidad en cuanto a migrantes.

“Inclusive hemos tenido disminución en personas irregulares (migrantes), nosotros comúnmente revisamos ferris, autobuses, vuelos y ha disminuido, prácticamente, por ejemplo tenemos dos semanas en que no hemos hecho ningún rescate ¿por qué? porque la gente no viene, no pasa por aquí, y la otra es porque ya la misma migración ha hecho caravanas, se puede decir, en donde ya viene el personal desde la frontera Sur hacia el norte, ya vienen ellos con toda su documentación completa, a nadie se le para”.