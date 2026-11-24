Entre el lunes y el martes se incrementó el oleaje en Mazatlán por el aumento del viento, por lo que se recomienda a los bañistas que no se metan al mar más allá de donde el agua les llegue a la cintura y atiendan las indicaciones de los salvavidas, dijo Gustavo Espinosa Bastidas, comandante del Escuadrón de Salvamento Acuático de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

“El comportamiento del mar del día de ayer al día de hoy ha incrementado lo que es el oleaje debido a que incrementó también lo que es el viento”, expresó.

“Presencia de ‘quemadores’ no tenemos de momento, se continúa monitoreando las áreas de playa, dando sus recorridos preventivos los elementos, si llega a haber presencia los elementos van a empezar a informarle y a colocar los banderines en las áreas de playa”.

Añadió que actualmente es segura el área de playa, se cuenta con banderines amarillos de prevención y los bañistas se pueden introducir al mar con las debidas indicaciones del salvavidas, nada más hasta donde el agua les llegue a la cintura debido a que se está incrementando el oleaje.

“Cuando está subiendo la marea está incrementando el oleaje, y cuando está bajando se están marcando lo que son las corrientes de retorno, por eso se le indica a las personas que deben de estar con el agua a la cintura nada más”, continuó Espinosa Bastidas.

Por su parte el Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán, Abraham Alfonso Ávalos Osuna, dio a conocer que la ambulancia que se dotó a dicho Escuadrón Acuático es una unidad que forma parte de los activos y bienes del Municipio.

“Es una ambulancia que sirve para el traslado del personal que rescata el Escuadrón Acuático, estaba antiguamente en el Hospitalito ‘Maza de Juárez’ “, precisó Ávalos Osuna.