$!Aumenta tráfico vehicular y de peatones en el Centro de Mazatlán por comprar navideñas

Entre las vialidades más congestionadas se encuentran la Calle Benito Juárez, desde la Calle Roosevelt hasta la Calle Melchor Ocampo, a un costado del Mercado Municipal “José María Pino Suárez”, principalmente por el arribo de unidades de transporte de turistas de cruceros.

Por las compras en vísperas de la Noche Buena y de la Navidad y por la llegada de turistas en dos cruceros, este miércoles se registra fuerte aumento de tráfico vehicular y de peatones en calles del Centro de la Ciudad.

Y es que este 24 de diciembre arribaron a Mazatlán los cruceros Norwegian Jade y Carnival Panorama con un total de 7 mil 524 pasajeros y 2 mil 431 tripulantes, centenares de ellos bajan a visitar los atractivos del puerto y de la región.

Por ello también se presenta fuerte tráfico vehicular en el Paseo Claussen, frente a la Glorieta General Rodolfo Sánchez Taboada, donde mazatlecos y turistas acuden a ver el espectáculo del clavadista.

Otra de las vialidades más congestionadas es la calle Aquiles Serdán, entre la Avenida General Ignacio Zaragoza hasta la Calle General Ángel Flores, y es que a la zona comercial del Centro de la Ciudad acuden centenares de personas a realizar compras de último momento tanto al Mercado Municipal como a los establecimientos aledaños.

Ahí las personas compran desde souvenirs o recuerdos, ropa, carne de res, pollo o pescado y frutas, éstos últimos alimentos para preparar la cena de Nochebuena y la velada de Navidad en que se celebra el nacimiento del Niño Jesús o Niño Dios.