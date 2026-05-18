Aumenta UAS un 10% la demanda de solicitud estudiantil en el zona sur de Sinaloa

Previo a lo que será un nuevo proceso de exámenes diagnósticos en la Universidad Autónoma de Sinaloa este fin de semana, el Vicerrector de la unidad sur, Manuel Iván Tostado, informó que en el actual ciclo escolar la UAS había registrado un aumento del 10 por ciento en solicitudes estudiantiles en la zona sur de Sinaloa.

Mencionó que cada año se hace un análisis del número de alumnos que solicitan su ingreso a la UAS, destacando que municipios como Escuinapa, Concordia y Rosario siguen prefiriendo a la Universidad por su amplia variedad de carreras; mientras que para bachillerato la respuesta también es positiva.

“Nuevamente hemos reflejado un incremento en la demanda de ingreso. Cada año se vienen revisando cómo se van comportando estas solicitudes y el área de Servicios Escolares, hoy en la mañana me reportaba que comparado a lo que fue hace un año la demanda de ingreso para el ciclo escolar vigente, este año tenemos un incremento de más del 10 por ciento, ya sumados tanto bachillerato como a nivel profesional”, explicó Tostado Ramírez.

“Este crecimiento en la demanda no es casualidad ni suerte, es el reflejo del reconocimiento social que tenemos, así como la confianza de los padres de familia para que sea la UAS quien reciba a sus hijos y los forme en preparatoria. Y también esa misma confianza cuando ya son adultos y toman la decisión”.

El Vicerrector comentó que además de la calidad y desarrollo integral que ofrecen las carreras de la UAS, a través de la promoción del deporte, la cultura y la vida, también está la garantía de contar con todas las medidas de seguridad que debe tener una institución educativa para proteger a sus alumnos.

“Por supuesto también en el tema de la seguridad, siempre todos los protocolos que tenemos tanto al interior del campus como al exterior, los cuales nos permiten garantizar esa integridad física al momento en que los alumnos están desarrollando sus actividades escolares”.

ALIANZA ACTÚA DE FORMA NOBLE CON LOS ESTUDIANTES: UAS

Por otro lado, Manuel Iván Tostado se mostró agradecido por el gesto que hacen las empresas del transporte público al respetar la cuota de pasaje de estudiantes, la cual a pesar de todos los aumentos, se mantuvo el 3 pesos y 50 centavos. Señaló qué esto es muy beneficioso para que los jóvenes puedan trasladarse en camión hasta sus escuelas.

“Tanto la empresa de camiones de Águilas del Pacífico como la Alianza de Camiones Urbanos de Mazatlán, siempre son solidarios con la comunidad estudiantil, aún y con el incremento que se hizo; que yo los entiendo, no incrementan por ganas, sino porque el diésel y el combustible han subido de precio”.

“A pesar de eso, ellos dejan por un lado a nuestros estudiantes y a la comunidad estudiantil del municipio de Mazatlán, con las mismas tarifas, lo cual es un gesto noble, humano y solidario hacia los estudiantes que utiliza el transporte público para llegar a cada una de sus aulas”.