$!Aumentan 50% ventas de artículos turísticos durante el fin de semana largo en Mazatlán

Gracias a la importante afluencia de visitantes que registró el pasado fin de semana largo en Mazatlán, vendedores ambulantes y semifijos de artículos turísticos reportaron un considerable aumento del 50 por ciento en sus ventas más recientes; lo que significó un gran apoyo en la economía local. Bernardo Navarro, comerciante de artículos de playa, destacó que durante el puente por día festivo, arribaron a Mazatlán muchos visitantes desde el día jueves, quienes aprovecharon la oportunidad para pasar todos el día en la playa, comprando desde lentes, paraguas, sombreros y demás accesorios.







“Fíjate que este fin de semana estuvo bueno, repuntó por ejemplo a partir de lo que fue el día viernes; desde jueves empieza a llegar la gente, pero viernes a domingos estuvo buena la afluencia. Hoy sí ya está tranquilo porque la gente ya se va, pero casi siempre en fin de semana además con el puente largo, es cuando se pone bien la venta gracias a dios”, explicó Bernardo Navarro. “Sí aumentó fácil el 50 por ciento de lo que había antes; se dobleteó para que se entienda mejor, y este aumento es porque la gente es gente nueva que viene. Aquí la ventaja es que la gente va llegando y compran; ya dos, tres días después ya no, ya te dicen que se van mañana, pero sí el fin de semana fue muy bueno”. En tanto, explicó que continúa la tendencia con el visitante nacional siendo el principal cliente de los comerciantes, ya que son los que buscan objetos playeras para el mismo rato; mientras que el crucerista extranjero generalmente ya trae todos sus artículos en el viaje largo que hacen. En cuanto al periodo vacacional de Semana Santa, Bernardo comentó que fue una temporada muy baja con las ventas, ya que al ser vacaciones más largas, la gente tenía otras prioridades como la comida o el hospedaje, dejando de lado la compra de artículos para playa; una situación que pego duró al gremio vendedor.



