Aumentan cada año en Mazatlán transmisiones por VIH pese a campañas de concientización: Tavera Posadas

Pese a las campañas de concientización que realizan el Ayuntamiento de Mazatlán y la Secretaría de Salud, cada año se siguen incrementando los casos de transmisiones por VIH-Sida en este municipio, manifestó el Coordinador Municipal de Atención a la Población LGBTTTIQA+, Israel Tavera Posadas.

“A comparación del año pasado, independientemente de todas las campañas de prevención que hemos llevado a cabo tanto el Gobierno Municipal como la Secretaría de Salud, cada año se siguen incrementando los casos de transmisiones por VIH”, dijo Tavera Posadas.

“Todavía no tengo el cierre de este semestre porque apenas se cierra hoy, pero ya casi estamos superando la mitad del año pasado, creo que el año pasado cerramos con 107 casos, entonces no ha dejado de mantenerse eso en ese mismo rango”.

Por ello dijo que lo que se tiene que hacer es seguir reforzando las campañas de concientización, de hacerse las pruebas, se llevar una sociedad responsable, de utilizar los métodos de prevención necesarios para evitar transmisiones de enfermedades por infecciones y cuidarse y protegerse totalmente.

“Sigue avanzando, pero todavía no tenemos el cierre del semestre, hasta el mes que entra vamos a tener el cierre del Capasits para que nos digan cuántos casos llevamos al cierre del primer semestre de este año y hacer la comparativa al año anterior”, continuó.

“Estamos ahorita casi a la misma que el año pasado, el año pasado fueron 107 casos en total (en todo el año)”.

Precisó que ese incremento de casos se debe a la falta de conciencia al pensar que no se corren riesgos al tener relación sexual con alguien que no se conoce.

“Es falta de responsabilidad a fin de cuentas de cada una de las personas que son sexualmente activas, porque acuérdese que todas y todos estamos expuestos a contraer una infección de transmisión sexual”, reiteró.