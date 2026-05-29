Aumentan casos de violencia psicológica atendidos por Immujer en Mazatlán

Derivado a distintos factores en la vida cotidiana, la violencia psicológica es actualmente el tipo de agresión que más ha incrementado entre las mujeres que buscan apoyo en el Instituto Municipal de la Mujer en Mazatlán, reportó la directora de la dependencia, Ana Marcela Herrera López.

Detalló que tan solo durante abril se brindaron 75 atenciones iniciales a mujeres víctimas de distintos tipos de violencia, muchas de ellas canalizadas al área psicológica del instituto para charlas sobre temas relacionados con violencia emocional y verbal, donde ya hay una alta demanda semanal.

“Nosotros hacemos el 31 de mayo un corte de cómo estuvo el instituto en cuestión de números. En el mes de abril tuvimos 75 atenciones iniciales, a las cuales se les abre un expediente, ya que incluso puede que tengan de todas las violencias, como violencia psicológica, violencia física, violencia patrimonial, por decir algunos ejemplos”, explicó Herrera López.

“Ahorita lo que se ha incrementado más es un poco la violencia psicológica, pero aproximadamente en las sesiones psicológicas que tenemos a la semana, estamos atendiendo entre 60 y 70 mujeres con este tipo de tema”.

Cuestionada sobre cuáles podrían ser las causas del aumento en temas psicológicos, indicó que diversos factores pueden influir en este tipo de violencia, entre ellos las vacaciones escolares, problemas económicos y hasta las altas temperaturas que se registran en la ciudad.

“La violencia psicológica, por extraño que suene, justamente puede darse durante el periodo vacacional en que se encuentran los niños en casa, o al momento en que puede disminuir la cuestión económica; incluso la cuestión climatológica también es un factor importante en el cual tanto la violencia física como la violencia psicológica sufren un aumento”.

Asimismo, dio a conocer que el Instituto de la Mujer tiene detectadas cinco colonias de Mazatlán consideradas focos rojos en materia de violencia contra las mujeres, entre las que se encuentran Francisco I. Madero, Urías, Flores Magón, Santa Fe y Pradera Dorada, mismas que también entran en el rubro de atención psicológica y jurídica.

Añadió que durante las recientes Jornadas de Paz organizadas por el Gobierno Municipal, personal de Immujer estuvo realizando recorridos casa por casa en el Fraccionamiento Pradera Dorada para detectar y atender posibles casos de violencia familiar, los cuales también continuarán en otros lugares.

“Estuvimos en las Jornadas de Paz justamente atendiendo casos que salían con las brigadas; estuvimos en el toque de puerta casa por casa, estuvimos atendiendo más que nada situaciones con atención jurídica, pero también hubo muchas usuarias interesadas en la atención psicológica”.

Ana Marcela Herrera López hizo un llamado a las mujeres mazatlecas a denunciar cualquier situación de violencia y acercarse al instituto para recibir acompañamiento psicológico y legal que requieran, ya que es el comienzo para crear una cultura de la denuncia en la sociedad.