Las emergencias en las que el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Mazatlán tuvo que intervenir brindando auxilio durante el mes de abril, se dispararon en relación a los meses anteriores, alcanzando las 242 atenciones, informó el Primer Comandante de Bomberos Mazatlán, Saúl Robles Chávez.

“El mes de abril tuvimos 242 emergencias, si es un mes que ha rebasado las emergencias en lo que va del año, en los meses que han pasado es el mes que hemos tenido más emergencias”.

“Este mes de abril tuvimos tres incendios de carros; 138 incendios de baldíos; 30 incendios de casas; 26 fugas de gas; dos choques con prensados; choques con derrame de combustible, tuvimos nueve; hubo 10 llamadas para el control de fauna; un incendio en el basurón; olor a gas hubo cinco; rescate en elevador, hubo uno; la volcadura con heridos hubo dos; y ese es el estatus más o menos del mes”

En el repunte de atenciones lo alarmante, indicó, es el aumento en los incendios de casa y el incendio de vehículos.

“30 incendios de casas son bastantes, generalmente andamos entre los 20 y 24, parece que seis no marca la diferencia, pero si es un aumento importante de incendios en casa habitación, eso quiere decir que la ciudad va creciendo y las emergencias van creciendo con ella”, mencionó.

“Sigue prevaleciendo siempre lo mismo de incendios de baldíos, incendios de casa, fugas de gas, pero una cosa que repunta siempre en estos tiempos son los incendios de vehículos porque los mandan reparar del aire acondicionado y ahí es donde suceden las fallas eléctricas”, precisó.

El año anterior, se atendían hasta 180 emergencias mensualmente, por lo que en contraste con el mes de abril la alza fue considerable, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía.

“Estamos rebasados en trabajo y si necesitamos que la gente nos ayude a prevenir emergencias dentro de sus casas; en las empresas; en la calle con los baldíos, que no les estén prendiendo basura alrededor de los baldíos; en sus casas que prevengan incendios, hay que revisar la instalación eléctrica cada cinco años, no sobrecargar los conectores y si no es necesario usar una veladora, pues no usarla”, recomendó.

Aunque la causa de los incendios en los domicilios no se puede determinar al 100 por ciento, Saúl Robles explicó que en su mayoría se relacionan con un cortocircuito.

“Porque no revisas tu instalación eléctrica, creemos que nunca nos va a pasar y realmente se deterioran los cables, se deteriora el sistema y eso te provoca incendios, muchas veces de manera inesperada, detrás de la tele detrás de la cama, detrás de un sillón y no nos damos cuenta y al final de cuentas el incendio se genera dentro de la casa”, dijo.

“Porque un contacto tenía sobrecarga, porque un aparato hizo corto, porque simplemente el sistema eléctrico no funcionó, lo que tiene que ver con las pastillas del centro de carga no funcionó y no se botaron las pastillas, entonces continúa el corto y esto hace que se aumente el fuego en la casa”, agregó.

Otros factores comunes en los incendios en casa habitación son los descuidos de las veladoras, dejar la plancha conectada y dejar comida cocinándose mientras salen de casa, expuso.

Incendios en minisplits

Con la temporada de calor, también repuntan los incendios relacionados con el fuego generado por fallas en los equipos de aires acondicionados, principalmente por falta de mantenimiento o por haberlo realizado de forma inadecuada, comentó Saúl Robles Chávez.

“Ahorita se da mucho el que le dan mantenimiento a los aires acondicionados y les dan el mantenimiento personas que no están certificadas en ese trabajo, nosotros les pedimos que le pongan atención a ese punto, si van a dar mantenimiento a los aires acondicionados de su casa, que sean personas que estén certificadas para que les puedan dar una garantía, porque ahorita ya hemos tenido bastantes incendios en casa por minisplit”, reportó.

Destacó que se han topado con equipos que estando apagados han provocado incendios, algunos donde no había personas en el domicilio al momento que inicia el siniestro, que en ciertos casos tiene que ver la instalación con pastillas no adecuadas, el uso de cableado muy económico o mantenimientos que no respetan las indicaciones del fabricante.

Fugas de gas

Las fugas de gas son de las atenciones que mantiene al Cuerpo de Bomberos alerta dado que pueden causar mucho daño, por lo que el Primer Comandante de la corporación, recomendó revisar constantemente las instalaciones de gas; dar mantenimiento a los aparatos que usan este combustible, por lo menos cada seis meses; y revisar sus tanques.

“El tanque es fácil, si tú ves que el tanque viene todo corroído de la parte de abajo, simplemente no lo aceptes, ya lo pagaste, no lo aceptes, te tienen que dar un tanque en buenas condiciones, no puedes meter un tanque que esté en malas condiciones a tu casa”, alertó.

“Revisar la instalación de gas, hay que tener manguera de alta presión, hay que tener un regulador que esté normado y pues obviamente que el aparato tenga mantenimiento cuando no tienes esto, estás vulnerable a una fuga”, añadió.

Las fugas de gas, encuentran una fuente de ignición como un piloto encendido o algo tan sencillo como un chispazo al abrir una puerta o caminar con una piedra en el zapato, para provocar una explosión después de la acumulación de gas, advirtió.