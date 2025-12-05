$!Aumentan en diciembre las llamadas de auxilio de mujeres violentadas: Semujeres

MAZATLÁN._ En diciembre aumentan a más de 30 las llamadas de auxilio por día de mujeres violentadas en Sinaloa, advirtió Ana Francis Chiquete Elizalde. La Secretaria de las Mujeres en Sinaloa admitió que 7 de cada 10 mujeres han vivido agresiones y la entidad liderea en casos. Lamentó que es en esta época del año es cuando se tiene detectado el incremento de las llamadas de auxilio de 20 a 30 diarias, denunciando violencia de algún familiar o pareja.

Tras resaltar el liderazgo de las mujeres en el sector turístico en el marco del Conversatorio “Ellas al frente: Impulso, Liderazgo y Resiliencia en el Turismo”, la funcionaria estatal reiteró que hay una encuesta que visibiliza que 7 de cada 10 mujeres mayores de 15 años han sufrido algún tipo de violencia a lo largo de la vida. “Esta estadística es muy alta y justamente estos 16 días de activismo que es una propuesta de ONU Mujeres es también para tener esta plataforma de hablar y desde la Secretaría de las Mujeres lo hacemos los 365 días del año”, dijo.

Previo al panel, se signó un convenio de colaboración intersecretarial, entre la Secretaría de Turismo y la Secretaría de las Mujeres de Sinaloa, en el marco de los 16 Días de Activismo para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas, iniciativa internacional impulsada por la Organización de las Naciones Unidas. En entrevista, Chiquete Elizalde habló del periodo de la administración pasada donde lograron brindar más de 383 mil 400 servicios especializados de atención a mujeres víctimas de violencia, sus hijas e hijos, cifra 5.6 veces más que todo lo que se brindó en la administración pasada o 462 por ciento veces más de atenciones. “Entonces, cuando hablamos de los temas de violencia, es importante decir que la atención también es una forma de prevención. Nos hace mucha falta trabajo y creo que los municipios también están haciendo sus esfuerzos”, apuntó la funcionaria estatal.

El encuentro estuvo encabezado por la Secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna; y la Secretaria de las Mujeres, reuniendo a mujeres con amplia trayectoria en distintos ámbitos del turismo, como la hotelería, la gastronomía, touroperadores, gestión pública y academia, con el fin de crear un espacio de reflexión, diálogo y aprendizaje sobre el papel fundamental de las mujeres en el desarrollo turístico de Sinaloa. Sosa Osuna resaltó el trabajo que realizan tantas mujeres que sostienen y transforman el turismo en el estado de Sinaloa. “Hoy, además es importante resaltar un dato que nos da dimensión del impacto de este sector: el turismo es el segundo empleador de mujeres en todo México, una industria profundamente femenina, impulsada por el trabajo, la pasión y la resiliencia de miles de mujeres que cada día hacen posible la experiencia turística de nuestro estado y de nuestro País”.