Aumentan las consultas por males respiratorios debido a bajas temperaturas en Mazatlán

MAZATLÁN._ Debido a las bajas temperaturas, los casos de infecciones a vías respiratorias van en aumento en Mazatlán.

En el Hospital de la Cruz Roja Delegación Mazatlán las consultas van en aumento y podría cerrar al año con un repunte respecto al mes anterior, alertó la Coordinadora Médico de dicho nosocomio, Jacqueline Valerio Ramos.

Dijo que en noviembre se incrementaron las atenciones por infecciones a vías respiratorias en el Hospital de la Cruz Roja Delegación Mazatlán al presentarse cerca de 80 casos, además se presentó un pequeño aumento de pacientes sospechosos Covid-19.

Agregó que en lo que va de diciembre van 62 de enfermedades respiratorias y podría cerrar igual o más alto que el mes anterior, por lo que la población debe tomar precauciones para prevenir esas enfermedades, así como el Covid-19 y la influenza.

”En cuanto a infecciones a vías respiratoria a lo largo del año sí tenemos varios picos altos, en el mes de noviembre es uno de los más altos, aproximadamente unos 79, 80 pacientes son los que se vieron el mes pasado, más que nada se presentan rinofaringitis, farinoamigdalitis, casi todas de tipo bacteriano”, agregó Valerio Ramos.

La faringoamigdalitis aguda es una infección de la faringe y de las amígdalas que se caracteriza por garganta roja de más de cinco días de duración, afecta a ambos sexos y a todas las edades pero es mucho más frecuente en la infancia.

”El mes pasado sí tuvimos por ahí un pequeño repunte de pacientes sospechosos Covid-19, cuatro que sí fueron confirmados y el resto la verdad es que que los catalogamos como farinoamigdalitis, rinofaringitis porque no se puede determinar si sí o no es hasta que se le haga una prueba confirmatoria, nada más en ese caso sí le recomendamos hacerse la prueba para descartar, pero ya por lo general no acuden aquí para el seguimiento”.

Precisó que en lo que va de diciembre se llevan 62 casos también de infecciones de vías respiratorias.

”En lo que va de diciembre llevamos 62 casos también de infecciones de vía respiratoria, todavía falta semana y media para que termine el mes, probablemente termine si no es que igual un poquito más alto que en noviembre puesto que ahorita ya se van a presentar las temperaturas más bajas, apenas en noviembre empezó, pero lo que son temperaturas más bajas y los índices en cuanto a situaciones de ese tipo todavía siguen un poquito alto en enero y hasta febrero baja”, recordó.

La doctora Valerio Ramos precisó que en el caso de las enfermedades respiratorias ahorita hay una mayor prevalencia en lo que son niños y jóvenes, se tienen algunos casos de adultos, pero más de la mitad son de jóvenes y niños.

Por ello reiteró que como en este puerto la población no está tan acostumbrada a las bajas tempearturas sí es recomendable salir abrigados, no andar vestidos con ropa tan ligera sobre todo cuando vayan al malecón.

”Casi siempre las atenciones se elevan mucho porque nos llegan muchos turistas también, personas que vienen de fuera no esperan o no están aclimatadas a otro ambiente, no esperan que aquí esté un poco frío, entonces no se vienen preparados con ropa adecuada y pues se exponen al frío, más aparte que el alcohol, la cerveza fría, así que todo eso sí hace que prevalezca un mayor riesgo de padecer ese tipo de infecciones”, recalcó la doctora Valerio Ramos.

”No dejar a un lado también las recomendaciones para Covid-19 porque ahorita también está pegando mucho lo que es la influenza, se pueden confundir mucho las dos, no hay en sí algo clínico que nos determine ahorita (determinar si es alguna de esas enfermedades), solamente con las pruebas, pero el uso de cubrebocas en lugares que estén un poco aglomerados sí es recomendable, sí es un espacio abierto no hay tanto problema, pero cuando son espacios cerrados y hay mucha gente puede resultar un mayor riesgo para contagio”.

Si alguien está enfermo de preferencia debe usar el cubrebocas aunque ande en espacios abiertos porque la persona no puede saber si es Covid-19, si es influenza o si es nada más un simple resfriado, continuó.

Además, dijo que alimentarse bien, dormir bien, vitaminarse siempre va ser también muy buena opción para no enfermarse.

”Todavía no está obsoleto el uso de gel antibacterial, sobre todo en estas temporadas que vienen muchas personas de fuera, ahorita en otros estados están muy altos los índices de Covid-19, así es que aunque nosotros en el estado no estén tan altos, no hay que bajar la guardia para que no lleguemos nuevamente a superar otros records de pacientes contagiados”, reiteró la doctora.

Hay muchos intoxicados por alcohol en estas fechas: Doctora

Valerio Ramos también dio a conocer que en estos meses lo que más se presenta debido a la zona son infecciones de tipo gastrointestinal como gastritis, colitis, son los números que prevalecen como las mayores atenciones que se tienen en dicho hospital.

Además, se atienden pacientes que llegan después de las cenas de Navidad, entre otras, también viene mucho vacacionista intoxicado con alcohol, pero también se ha tenido aumento por casos de contactos con animales marinos como piquetes por mantarrayas, cuatro de noviembre a la fecha, y afectación por “quemadores” se han presentado muchos casos ya que siempre en temporada de frío y lluvias estos organismos acuáticos se acercan más a las costas buscando el calor.

”Algo destacable en este mes de diciembre han sido las luxaciones y esguinces en tobillo, la mayoría se dan aquí en el mar, (porque) los tumba la ola, los revuelca la ola y se lastiman los tobillos, que es lo que más se lesiona ahí, nosotros le achacamos esto al oleaje, como ha estado un poquito fuerte el oleaje las personas de todas maneras se arriesgan y se meten al mar y te revuelca la ola y terminas con ese tipo de lesiones por eso es un poquito alto en lo que va del mes, llevamos 10 casos y generalmente tenemos como tres, cuatro”, subrayó la Coordinador Médico del Hospital de la Cruz Roja Delegación Mazatlán.