Aumentan operativos de vigilancia en zona rural de Mazatlán, principalmente en El Quelite y La Noria

Con un mayor patrullaje y coordinación interinstitucional será reforzada la estrategia de seguridad en la zona rural de Mazatlán, particularmente en las sindicaturas de El Quelite y La Noria, tras los recientes reportes de hechos violentos y situaciones de riesgo registrados en ambas comunidades.

Así lo informó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, quien señaló que este fue uno de los temas abordados durante la Mesa de Construcción de Paz, donde se contempló la implementación de operativos de seguridad, donde participarán autoridades de los tres niveles de gobierno, con el objetivo de fortalecer la coordinación interinstitucional y ajustar estrategias de vigilancia en el municipio.

“Lo que vimos el día de hoy es el reforzamiento de los operativos que se tendrán en la zona rural con mayor patrullaje y tendremos también mayor presencia. También estuvimos analizando los acontecimientos”, comentó.

Palacios Domínguez expresó que se determinó incrementar los patrullajes preventivos y la presencia de corporaciones de seguridad en la zona rural, además de mantener una atención permanente a los reportes ciudadanos a través de canales oficiales.

Además, reitero que el Ayuntamiento mantiene comunicación constante con síndicos y comisarios a través de la Dirección de Enlace Rural, para atender reportes de manera inmediata, incluyendo situaciones de seguridad, como de servicios básicos, lluvias, apagones o falta de agua.

En este sentido, mencionó que la estrategia busca garantizar que las comunidades rurales no permanezcan aisladas ante cualquier eventualidad y cuenten con respuesta oportuna por parte del gobierno municipal.

Por otro lado, la alcaldesa detalló que este reforzamiento de seguridad también forma parte de la estrategia integral para el periodo vacacional de verano, en el que se prevé un incremento significativo en la movilidad turística tanto en la zona urbana como en la zona rural.

Dicho operativo, contempla vigilancia en sindicaturas, ríos, playas, accesos a playas, colonias y centros comerciales, además del fortalecimiento de la presencia de fuerzas estatales y federales.

En este sentido, destacó la coordinación con la Guardia Nacional, que mantiene despliegues en carreteras y zonas estratégicas del municipio, así como acciones de proximidad social en colonias y áreas turísticas.

“Estamos contemplando que se tenga vigilancia en todas las sindicaturas, los ríos, en las playas, accesos de playa, centros comerciales, en las colonias. Y bueno, va a ser reforzado por parte de las fuerzas”, declaró.

En este mismo sentido, Palacios Domínguez destacó que también se estará reforzando la seguridad en las principales vías de comunicación terrestre que conectan a Mazatlán con otras regiones del estado y del país, como la carretera Mazatlán-Durango, Mazatlán-Tepic y Mazatlán-Culiacán.

“En el tema de las carreteras, se habló del reforzamiento de carreteras que se tiene en la Mazatlán-Durango, con puestos de vigilancia y también con mayores rondines de vigilancia también por parte de la Guardia Nacional, también en Mazatlán-Tepic, que es otra de las zonas que se tienen puestos de vigilancia y mayores rondines, y por supuesto la Mazatlán-Culiacán”, expresó.

“Entonces, esas tres carreteras ya cuentan desde hace dos semanas con mayor número de elementos y mayores puestos de vigilancia, y pues ya se nota”, agregó.

Respecto a la presencia de fuerzas federales, confirmó que parte de los más de mil elementos militares enviados recientemente a Sinaloa han sido asignados a Mazatlán para reforzar tareas de vigilancia, especialmente en coordinación con la Guardia Nacional, aunque no confirmó el número de elementos que se destinaron para el puerto.

Finalmente la Alcaldesa enfatizó que el trabajo de seguridad se mantiene bajo una coordinación constante entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y autoridades municipales y estatales.

En la mesa de seguridad también se revisaron hechos recientes, entre ellos el rescate de turistas en la zona de la Isla del Medio, realizado por elementos de la Secretaría de Marina, como parte de las acciones de respuesta inmediata ante emergencias, así como también destacó la labor de vigilancia marítima y terrestre mediante operativos especializados, incluidos los recorridos de unidades motorizadas en el puerto.