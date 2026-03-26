$!Aumentan precios de varios alimentos en Mazatlán durante marzo

MAZATLÁN._ Alzas en el precio del limón, tomate, pepino y el pollo, fueron detectados por consumidores en Mazatlán durante la primera quincena de marzo. Derivado del incremento en combustibles, la inflación impactó en productos de la mesa, electricidad y el transporte aéreo. Tras un sondeo realizado entre la población y comerciantes de frutas y verduras, carnes y de abarrotes, coincidieron en que ya sintieron algunos incrementos en productos volátiles como el limón con más del 13 por ciento; 32 por ciento más caro se vende el tomate y el pollo un 3.18 por ciento.

Mientras que las tarifas de servicios como la energía eléctrica subieron 2.17 por ciento y el costo del boleto de avión se encareció el 21.8 por ciento. Eugenia Millán, cliente asidua del Mercado Municipal José María Pino Suárez, del Centro, lamentó el incremento en frutas y verduras en lo que va del año.

“En la frutería me ha tocado ver qué el limón, pepino, el tomate se ha visto el incremento”, expresó. María Cruz, de una cremería, comentó que en su caso si ha visto aumentos en algunos precios en los locales que venden verduras, a diferencia de los productos que ellos ofrecen, como en la cartera de huevo que de 60 pesos bajó a 45. “Pero con nosotros no hemos visto aumentos, sino que el huevo está súper barato y la crema. Solo en la fruta y verdura es donde se ha visto los precios altos”, aseguró. Mientras que responsables de carnicerías señalaron que los precios han sido los mismos desde el año pasado. Para Elvira, quien vive por la zona céntrica de Mazatlán, el pollo, la carne y algunas verduras sí han sufrido incrementos al momento de pagar. “Pues, es que he visto en el pollo, en la carne, principalmente en la carne. Y en las verduras también, he visto que ha sido bastante el aumento”, afirmó.