$!Aumento al transporte urbano genera inconformidad entre mazatlecos

MAZATLÁN._ Tras consumarse el aumento de precio al pasaje del transporte urbano, de 13 pesos por viaje y 15 pesos con aire acondicionado, mazatlecos expresan su opinión al respecto y las mejoras que esperan ofrezca este servicio en un futuro cercano.
En un sondeo realizado por Noroeste este sábado, ciudadanos coincidieron en que este aumento se venía venir desde hace tiempo, pero que sin duda es un golpe a la economía de miles de pasajeros que diariamente toman varios camiones para asistir al trabajo o la escuela.
Marcos Guerra mostró su descontento por el aumento a la tarifa del camión, pues considera que no se manejó de la menor manera y fue algo de la noche a la mañana; además que tampoco ha habido renovación de mejores camiones desde hace tiempo.
“La verdad yo pienso que no estuvo bien manejado en ningún sentido, ya que de la noche a la mañana no se puede hacer algo así; ya cuesta 15 pesos viajar en camión, cuesta lo mismo que rellenar un garrafón de agua y lo peor es que las unidades están todas feas y el servicio es pésimo. Es excesivo ese costo en la tarifa, no estoy de acuerdo en nada”, dijo el joven.
En tanto, Juan Adrián Lerma declaró que el aumento en el costo de la gasolina fue un factor decisivo para que las autoridades del estado aceptaran el incremento en la tarifa.
No obstante, señaló que podrían hacer algunos ajustes con el tiempo de espera de ciertas rutas, ya que a veces suelen ser de hasta una hora.
“Pues la verdad lo veo mal, pero con la inflación y el aumento en la gasolina era obvio que iba a pasar. Creo que es un servicio aceptable en algunas rutas, aunque podría mejorar en otras, sobre todo hacer que pasen con más frecuencia”, opinó.
Por su parte, Luis Osuna, quien trabaja en el Centro de la ciudad, también opina que el servicio y carácter de los camioneros debe mejorar, así como la higiene que estos tienen con sus vehículos, pues en algunas unidades de ambas alianzas es notable que falta el mantenimiento.
“Pues en cualquier momento le iban a subir, ya se sabía; pero el mal servicio de los camiones continúa, la espera de los camiones que tardan hasta una hora en pasar también pesa. Hay camiones en mal estado, sucios los asientos, quebrados y huelen mal”.
Por último, la joven Yamileth Páez externó su preocupación por las personas que gastan hasta cuatro camiones diarios en su rutina laboral, y a quienes sus empresas tampoco los apoyan económicamente con los gastos de pasaje. Mencionó que esa será la gente que se verá más afectada con el aumento.
“Es un gran golpe para la economía y más para los trabajadores que viven de una punta y trabajan en otra punta; los cuales gastan en aproximadamente cuatro camiones al día, eso sin duda les va a pegar en el bolsillo. Pero también por el lado de los trabajadores es un bien, porque ya que la gasolina está subiendo y con eso se ayudan”.
Así pues, la opinión de los mazatlecos tras el aumento de 11 a 13 pesos en camión sin aire, y de 12.50 a 15 pesos con aire acondicionado, se mantiene por la cantidad de dinero que ahora tendrán que gastar para moverse por la ciudad. En tanto, el camión Sábalo Centro, que avanza por la zona costera, subió su cuota de 13 a 16 pesos.