$!Aumento al transporte urbano genera inconformidad entre mazatlecos

MAZATLÁN._ Tras consumarse el aumento de precio al pasaje del transporte urbano, de 13 pesos por viaje y 15 pesos con aire acondicionado, mazatlecos expresan su opinión al respecto y las mejoras que esperan ofrezca este servicio en un futuro cercano.

En un sondeo realizado por Noroeste este sábado, ciudadanos coincidieron en que este aumento se venía venir desde hace tiempo, pero que sin duda es un golpe a la economía de miles de pasajeros que diariamente toman varios camiones para asistir al trabajo o la escuela.

Marcos Guerra mostró su descontento por el aumento a la tarifa del camión, pues considera que no se manejó de la menor manera y fue algo de la noche a la mañana; además que tampoco ha habido renovación de mejores camiones desde hace tiempo.

“La verdad yo pienso que no estuvo bien manejado en ningún sentido, ya que de la noche a la mañana no se puede hacer algo así; ya cuesta 15 pesos viajar en camión, cuesta lo mismo que rellenar un garrafón de agua y lo peor es que las unidades están todas feas y el servicio es pésimo. Es excesivo ese costo en la tarifa, no estoy de acuerdo en nada”, dijo el joven.

En tanto, Juan Adrián Lerma declaró que el aumento en el costo de la gasolina fue un factor decisivo para que las autoridades del estado aceptaran el incremento en la tarifa.

No obstante, señaló que podrían hacer algunos ajustes con el tiempo de espera de ciertas rutas, ya que a veces suelen ser de hasta una hora.

“Pues la verdad lo veo mal, pero con la inflación y el aumento en la gasolina era obvio que iba a pasar. Creo que es un servicio aceptable en algunas rutas, aunque podría mejorar en otras, sobre todo hacer que pasen con más frecuencia”, opinó.