$!Aún con la baja de precio, no logran repuntar ventas de camarón en Mazatlán, señalan vendedoras

Esperando fecha tras fecha, las ventas no han llegado para las camaroneras, ubicadas por la Avenida Aquiles Serdán, en donde gracias al consumo local es como han logrado captar apenas un 60 por ciento en lo que va del año, lamentó Norma Leticia Beltrán Flores, representante de la Unión de camaroneras de Mazatlán. “La verdad estamos en un período difícil porque pues estamos esperando puente tras puente, fecha tras fecha y seguimos igual, las ventas no nos han aumentado como esperábamos en lo que fue Semana Santa. Está muy triste porque no hubo ventas”. “La Semana de la Moto aumentó un 20 por ciento, pero después quedó igual, y ahorita pues estábamos agarrando lo que es este puente que está que fue mega puente y tampoco no se vio afluencia de mucha gente. La verdad, seguimos con el poquito de gente que consume de aquí de lo local y pues lo poquito que se ha caído de fuera, pero no hemos llegado ni al 60 por ciento, la verdad”, expresó.









Y es que a pesar de que se puede comprar hasta un kilogramo de camarón a 80 pesos, que es más accesible que un kilo de carne, insistió que no hay clientela suficiente, pues además de que la economía local está muy impactada, pues también enfrentan gran competencia, incluyendo a los empacadores y tiendas de cadena. “Pues mira, cada año vamos para abajo. El año pasado pues fue menos y este año pues ya fue más. Esperamos que se que nos componga todo, que todo esté bien, y pues hay que darle para adelante”, opinó. No obstante, dijo que se encuentran con buen actitud de que esto mejore en lo sucesivo porque son más de 20 familias que por más de 50 años han sobrevivido de la venta de mariscos y que incluso a pesar de que está más bajo precio, el camarón principalmente, pues ni así han podido recuperar las ventas de antes.







